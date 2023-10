Harcok

Izraeli-palesztin - Tízre emelkedett a francia áldozatok száma

Tízre emelkedett a Hamász iszlamista palesztin szervezet Izrael elleni támadásában meghalt francia állampolgárok száma, s 18 franciáról "nincs hír", őket - köztük több gyereket - feltehetően elrabolták - közölte szerdán Elisabeth Borne miniszterelnök a szenátusban.



A kormányfő a felsőházban elmondott beszédében jelezte, hogy "szoros kapcsolatban áll az érintett családokkal".



Elmondta, hogy a kormány "aktívan" együttműködik az Air France francia légitársasággal, hogy megoldást találjon a hazatérésre Izraelből "minden olyan állampolgárnak, aki ezt szeretné". "Egy különjáratot már szerveztünk csütörtökre, és különböző lehetőségeken dolgozunk, amíg a menetrend szerinti járatok újraindulnak" - tette hozzá.



"Egyértelműen kijelentem: a terrorizmussal szemben Izraelnek joga van megvédeni magát" - fogalmazott a szenátus előtt a miniszterelnök. "Mindent meg kell tennünk, hogy megakadályozzuk a térség lángba borulását, hogy lehetővé tegyük a deeszkalációt, a civilek védelmét és a nemzetközi jog tiszteletben tartását" - tette hozzá, rámutatva, hogy "ez az értelme azoknak a folyamatos egyeztetéseknek, amelyeket Emmanuel Macron elnök és Catherine Colonna külügyminiszter a támadások óta folytatnak kollégáikkal".



A szenátusban szerdán egyperces néma csenddel emlékeztek meg a szenátorok a Hamász-támadások áldozatai előtt, hasonlóan a nemzetgyűlési képviselőkhöz, akik keddi ülésükön emlékeztek meg az Izraelben megöltekről.



Gérard Larcher, a felsőház elnöke Izrael népét "összetörtnek és traumatizáltnak, de bátornak" nevezte, s elítélte az izraeli mészárlásokat, amelyek szerinte "emberiesség elleni bűncselekmények".



A Hamász szombati támadása és az izraeli válaszlépés óta Franciaországban mintegy ötven "antiszemita incidenst" regisztráltak - közölte korábban a kormányülést követően Olivier Véran szóvivő. Elmondta, hogy "több mint ötszáz zsidó közösségi helyet" és az összes vallási iskolát rendőri védelem alá helyezték.



A szóvivő elítélte mindazokat is, akik megpróbálják "igazolni" a Hamász Izrael elleni meglepetésszerű támadását.



"Franciaország jobban, mint valaha, és mindig is a demokrácia és a szabadság oldalán állt és fog állni. Franciaország egyértelműen és fenntartás nélkül elutasítja a terrorizmus barbárságát" - hangsúlyozta Olivier Véran. Azt is jelezte, hogy "egyetlen eurónyi francia (humanitárius) segélyt sem fognak kapni terrorszervezek, sem közvetlenül, sem közvetve".



Ezzel egyidőben Gabriel Attal francia oktatási miniszter egy párizsi elővárosi zsidó iskolában tett látogatásán közölte, hogy semmilyen antiszemita beszéd, tett, agresszió nem maradhat büntetlen az oktatási intézményekben.



Franciaországban él Európában a legnagyobb - 500-600 ezer fősre becsült - zsidó közössége.