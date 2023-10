Izraeli-palesztin

Legkevesebb százhatvankilenc izraeli katona esett el a harcokban

Legkevesebb 169 izraeli katona esett el a szombat óta tartó összecsapásokban a terrorista erőkkel - jelentette be Daniel Hagari katonai szóvivő szerdán



A Gázai övezet szomszédságát zárt katonai területté nyilvánították. "A területre való belépés szigorúan tilos, és komoly biztonsági kockázattal jár" - nyilatkozta a katonai szóvivő.



A folyamatos harcok, rakétatámadások és betörési kísérletek árnyékában megkezdődtek a temetések Izraelben. A helyi szokások szerint a temetéseken a rokonok és a barátok mellett részt vesznek a távolabbi ismerősök is. Szerdán jelentős tömegek járulnak a temetőkbe Izraelben.



A hatóságok bejelentették a helyi médiában, hogy segélyvonalakat hoznak létre, melyeken információt lehet kérni a Gázai övezetbe hurcoltakról, a családok bejelenthetik szeretteik eltűnését, s információhoz lehet jutni a nem jelentkező katonák felől.



Szerda délben is több alkalommal lőttek rakétákat a dél-izraeli települések felé a Gázai övezetből, megszólaltak a légvédelmi szirénák az övezettel északról szomszédos Askelonban, s az övezet nyugati szomszédságában számos ponton.



Az övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet ciszjordániai vezetősége felszólította a terrorszervezet ciszjordániai tagjait és szimpatizánsait, hogy tartsanak a Hamászt támogató felvonulásokat, és próbáljanak összetűzésbe kerülni a Ciszjordániában lévő izraeli katonákkal.



Izrael északi határánál a Naharíjától délre fekvő területeket igazgató helyi önkormányzat felszólította a lakosokat, hogy ne menjenek a tengerpartra, mert ott "katonai tevékenység folyik".