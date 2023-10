Izraeli-palesztin

Ursula von der Leyen: a Hamász "háborús cselekményt" követett el

A kialakult helyzetnek destabilizáló hatása lehet a régióra, ezért ennek megfékezésére kell törekedni, továbbá szoros figyelemmel kell kísérni a Hamász-szövetséges Irán magatartását is. 2023.10.11

Egyértelműen meg kell határozni "azt a fajta borzalmat, amelyet a Hamász elkövetett Izraelben: ez háborús cselekmény, terrorizmus" - húzta alá Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke szerdán Brüsszelben.



Az elnök a vezetése alatt álló bizottság által szervezett eseményen nyilatkozott, amelynek keretében - Izrael EU-nagykövetének jelenlétében - egyperces néma csenddel rótták le tiszteletüket az az Izrael elleni támadások áldozatai előtt.



Beszédében hangsúlyozta: "a Hamász terroristái nőket, gyerekeket, ünneplő fiatalokat öltek meg, százakat ejtettek túszul (...) csak azért, mert zsidók, és Izrael államban élnek.



"Ez az ősi gonoszság a legsötétebb múltra emlékeztet, és mindannyiunkat mélyen megráz. Ez volt a legsúlyosabb támadás Izraelen belül az állam megalakulása óta" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a Hamász terrorcselekményét semmi sem igazolhatja, nincs köze a palesztin nép jogos törekvéseihez.



Ursula von der Leyen felhívta a figyelmet: a palesztin népnek nyújtott humanitárius EU-támogatás nem lehet kérdés, azonban a testület fontosnak véli felülvizsgálni a segélyeket.



"Az Európai Unió soha nem adott és nem is fog adni támogatást a Hamásznak vagy bármely terrorista szervezetnek. Ezért most ismét felülvizsgáljuk a teljes támogatási portfóliónkat a helyszínen kialakult helyzet fényében" - szögezte le.



A bizottság elnöke arra is rámutatott, hogy a kialakult helyzetnek destabilizáló hatása lehet a régióra, ezért ennek megfékezésére kell törekedni, továbbá szoros figyelemmel kell kísérni a Hamász-szövetséges Irán magatartását is.



"Az elkövetkező napokban egységesen és összehangoltan kell cselekednünk. De az üzenetem világos. Európa a barátunk és partnerünk, Izrael mellett áll" - nyomatékosította Ursula von der Leyen.