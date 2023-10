Ukrajnai háború

Belgium 2025-től szállíthat F-16-osokat Ukrajnába

Belgium 2025-től tervez F-16-os vadászgépeket szállítani Ukrajnának - jelentette be Ludivine Dedonder belga szövetségi védelmi miniszter szerdán a Bel RTL rádiócsatornának adott nyilatkozatában.



Hozzátette: amiatt kell ezzel 2025-ig várni, hogy Belgium akkorra már rendelkezzen fejlettebb, F-35-ös gépekkel, amelyekre az ország védelméhez szüksége van.



A miniszter nem közölte, hogy Belgium hány repülőgépet kíván Ukrajnába szállítani.



Arról, hogy Belgium is megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy F-16-osokat adományozzon Ukrajnának, Alexander de Croo szövetségi miniszterelnök tett bejelentést szeptember közepén. A védelmi miniszter másnap ennek az ellenkezőjéről nyilatkozott, arra hivatkozva, hogy Belgium elsősorban saját lakosságának biztonságáért felelős, továbbá a balti államokéért, amelyek nem rendelkeznek vadászgépekkel, de NATO-tagállamok, és közvetlenül érzik az orosz fenyegetést. Hozzátette, hogy a belgiumi F-16-os vadászgépeket fokozatosan korszerűbb F-35-ösökre cserélik, azonban a régebbi gépekre és azok alkatrészeire is szüksége lesz a haderőnek.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán részt vesz a NATO-tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozásán. Érkezésekor adott sajtónyilatkozatában elmondta, hogy Ukrajnának "egészen konkrét kérései" vannak hatékony légvédelmi rendszerek beszerzésére, pontosan meghatározott célok elérése érdekekében.