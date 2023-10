Ukrajnai háború

Zelenszkij: Ukrajnának NATO-segítségre van szüksége a tél jelentette kihívás kezeléséhez

Mindenekelőtt arról kell beszélni, hogy a tagállamok segítségével Ukrajna kiszoríthassa az orosz hadsereget a határokon túlra, és le lehessen zárni a háborút. 2023.10.11 10:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ukrajna támogatásra számít a NATO-tagországok részéről az egyik legnagyobb kihívást jelentő ellenállóképesség biztosítására a közelgő tél idején - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben szerdán.



Zelenszkij - aki Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral érkezett a tagországok védelmi minisztereinek kétnapos tanácskozására - azt mondta: mindenekelőtt arról kell beszélni, hogy a tagállamok segítségével Ukrajna kiszoríthassa az orosz hadsereget a határokon túlra, és le lehessen zárni a háborút.



Közölte, hogy Ukrajnának "egészen konkrét kérései" vannak eszközök beszerzésére, pontosan meghatározott célok elérése érdekekében. A hatékony légvédelmi rendszerekkel nemcsak az energiahálózat és az emberek védelmét, de az ukrán gabona exportját is biztosítani tudják - mondta.



Kijelentette: a nemzetközi közösségben egységre van szükség az emberéletek megmentése érdekében és azért, hogy az agresszoroknak eszükbe se jusson a konfliktus folytatása, esetleges kiszélesítése vagy újabb támadások elkövetése.



Jens Stoltenberg köszöntőjében azt mondta: Ukrajna bátorsága ösztönzést jelent arra, hogy a nemzetközi közösség további és azonnali támogatást nyújtson az országnak önvédelmi háborújához.



A főtitkár elmondta, a NATO-tagországok védelmi miniszterei a kétnapos tanácskozás során megbeszélik majd a Kijevnek nyújtható további támogatás formáit. A támogatás a kapcsolatok további erősítésére is irányul, egy újabb lépést Ukrajna NATO-tagsága felé - mondta.



Tájékoztatott arról is, hogy a tanácskozás második napján Joáv Galant izraeli védelmi miniszter beszámol a hétvégén Izrael és a Hamász iszlamista fegyveres csoport között kirobbant ellenségeskedés részleteiről.



A Finnországot Észtországgal összekötő balti-tengeri gázvezetéken, valamint a párhuzamosan futó telekommunikációs kábelen keletkezett sérüléssel kapcsolatban Stoltenberg azt mondta: ha bebizonyosodik, hogy a NATO kritikus infrastruktúrája elleni támadásról van szó, tehát a keletkezett kár szándékos támadás eredménye, a NATO határozott választ fog adni.