Hatalmas tűz ütött ki a londoni Luton repülőtéren - videó

Hatalmas tűz ütött ki szerdára virradó éjjel a londoni Luton repülőtér egyik parkolóházában, amely részben összeomlott. A brit fővárostól északra fekvő repülőtéren szerda délig felfüggesztették a légiforgalmat.



Az intézkedés Budapestről érkező járatokat is érint, mivel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a Wizz Air légitársaság közlekedtet napi több menetrendszerű járatot Lutonra, és az első ezek közül reggel indul.



A tűzoltóság beszámolója szerint az utascsarnok közelében lévő kettes számú parkolóház felső szintjén gyulladt ki egy jármű, és a lángok gyorsan továbbterjedtek számos más autóra.



A szerda hajnali tájékoztatás szerint az oltásban tizenöt egység vesz részt, de az épületrész felét teljesen elborította a tűz, és a felső épületszerkezet jelentős területen beomlott.



A tűzoltók azon dolgoztak, hogy a tűzvész ne terjedjen át a repülőtér belső területére - áll a beszámolóban.



A repülőtér hajnali közleményében az áll, hogy Luton teljes légiforgalmát brit idő szerint szerdán déli 12 óráig - közép-európai idő szerint 13 óráig - felfüggesztették. A kora hajnali érkező járatokat más brit repülőterekre, köztük Manchesterbe, Liverpoolba, Bristolba és Gatwickre irányították át.



A mentők négy tűzoltót és egy repülőtéri alkalmazottat füstmérgezés miatt kórházba szállítottak.



Luton a Londont kiszolgáló öt nagy nemzetközi repülőtér egyike, tavalyi utasforgalma meghaladta a 13 millió főt.



A repülőtéren az utóbbi években jelentős fejlesztési és bővítési beruházásokat hajtottak végre, és ekkor épült a most részben leégett új parkolóház is.

