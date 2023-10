Földmozgás

Az EU 3,5 millió eurós humanitárius segélyt hagyott jóvá az afganisztáni földrengés túlélő számára

A kedden megítélt adomány az Afganisztánban kifejtett humanitárius segítségnyújtásra idén kiosztott 89 millió eurós támogatáson felül érkezik az országban működő humanitárius szervezeteknek. 2023.10.10 15:01 MTI

Az Európai Unió 3,5 millió euró (mintegy 1,4 milliárd forint) kezdeti sürgősségi humanitárius segélyt hagyott jóvá az Afganisztánt szombaton sújtó földrengés által érintett lakosság legsürgősebb szükségleteinek kielégítésére - tájékoztatott az Európai Bizottság kedden.



A brüsszeli közlemény szerint a megítélt összegből 2,5 millió eurót a már helyszínen dolgozó humanitárius partnerek kapják segélyező műveleteik folytatásához. Az EU továbbá az Európai Humanitárius Reagálási Kapacitáson keresztül, 1 millió euró értékben ajánl fel természetbeni segítséget dubaji humanitárius készleteiből - írták.



A megítélt támogatás egyebek mellett szállás biztosítására alkalmas eszközöket, sátrakat és higiéniai készleteket biztosít a humanitárius segítségnyújtáshoz. Közölték: eddig 31 légijárat indult a földrengés sújtotta országba, az utolsó október 7-én érkezett meg.



A kedden megítélt adomány az Afganisztánban kifejtett humanitárius segítségnyújtásra idén kiosztott 89 millió eurós támogatáson felül érkezik az országban működő humanitárius szervezeteknek. Az EU a humanitárius segélyeket kizárólag a helyszínen tevékenykedő humanitárius partnerein keresztül szállítja Afganisztánban - tették hozzá.



Szombaton, az afganisztáni Herát városától 30 kilométerre északnyugatra 6,3-as erősségű földrengést észleltek. Az afgán katasztrófavédelmi minisztérium 2445 halálos áldozatról és 2000-nél több sérültről számolt be. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint Herát tartomány legalább tizenkét falujában több mint 600 ház dőlt össze vagy rongálódott meg.



A közép-ázsiai országot gyakran sújtják földrengések, különösen a Hindukus-hegységben, közel ahhoz a ponthoz, ahol az eurázsiai és az indiai tektonikus lemez találkozik.







Tavaly júniusban egy 5,9-es erősségű földrengés, amely az elmúlt közel 25 év legsúlyosabb földrengése volt Afganisztánban, több mint ezer ember halálát okozta, és több tízezer embert tett otthontalanná az elszegényedett délkeleti Paktika tartományban.



Afganisztán már most is súlyos humanitárius válsággal küzd, amióta a tálibok 2021-ben visszatértek a hatalomba, miután a nemzetközi közösség nem ismeri el őket hivatalos kormányként az országban, amelynek nemzetközi segélyezése szinte teljesen leállt.