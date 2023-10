Izraeli-palesztin

Izrael biztosította a gázai határt

Izrael ellenőrzése alá vonta a Gázai övezet határát, az elmúlt 24 órában már nem szivárogtak be fegyveresek Izrael területére - közölte az izraeli hadsereg szóvivője, Daniel Hagari hétfő reggel a katonai rádióban.



A hadsereg közölte, hogy elaknásítja azokat a területeket, ahol a palesztin területet Izraeltől elválasztó biztonsági kerítést áttörték. Az izraeli katonaság szóvivője arra is kitért, hogy nincsenek arra utaló jelek, hogy a határ alatt alagutak húzódnának, melyeken keresztül szélsőségesek juthatnának be Izraelbe. Ugyanakkor úgy vélik, hogy még lehetnek bujkáló terroristák Izrael területén.



Az izraeli légierő több mint kétszáz célpontot lőtt a Gázai övezetben hétfő éjjel. Köztük egy fegyverraktárként szolgáló mecsetet, egy lakást, melyet az iszlamista Hamász egyik rakétákat lövő osztaga birtokolt, a terrorszervezet használta sokemeletes épületet, és egyéb katonai létesítményeket.



Az izraeli hadsereg azt tanácsolta az ott élő palesztinoknak, hogy hagyják el a Gázai övezetet Egyiptom irányába az iszlamista Hamász terrorszervezet elleni háború idejére.



"A rafahi átkelő még nyitva van. Aki távozni tud, annak azt javaslom, hogy hagyja el a területet" - mondja Richard Hecht alezredes külföldi újságírókkal folytatott beszélgetésében.



Az izraeli hadsereg már 123, a szombaton kezdődő terrortámadás óta elesett katona nevét hozta nyilvánosságra. Kedden a katonai rádió szerint több mint száz izraeli családot értesítenek arról, hogy rokonaikat a Hamász fogva tartja Gázában.



Az izraeli polgári védelem felszólította a lakosságot, hogy készítsék elő óvóhelyeiket a három napos túlélésre. Fejenként és naponta három liter vizet, száraz élelmet, elemmel működő világítást, figyelmeztetésekhez és híradásokhoz elemmel-akkumulátorral működő rádiót és mobiltelefont, gyógyszereket és elsősegély csomagot, személyes iratokat, készpénzt, ha van, csecsemők és állatok ellátásához szükséges dolgokat kell elhelyezni a védett szobákban, óvóhelyeken.