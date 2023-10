Földmozgás

Iker-rengések Pápua Új-Guineán is! Megrepesztette a repülőtér kifutópályáját a földmozgás

A hétvégén Pápua Új-Guineát sújtó kettős földrengés jelentősen megrongálta Madang tartomány repülőterének kifutópályáját, hosszú, mély repedéseket okozva, amelyek javítást igényelnek - jelentette ki hétfőn James Marape miniszterelnök.



A 6,7 és 6,9-es erősségű rengések Madang közelében történtek szombaton. Áldozatokról és károkról egyelőre nem érkezett jelentés.



Marape-t egy újság idézte, amely szerint a kormány egy magas rangú ellenőrt bízott meg a repülőtér ellenőrzésével a károk tekintetében.



"Az ellenőr hosszú repedéseket azonosított a kifutópálya mentén, amelyek a földrengés közvetlen következményei. A repedések helye a kifutópálya küszöbétől 70 és 170 méter között van. A 25-ös kifutópálya küszöbén túli kerítésvonal is megsérült" - idézte a miniszterelnököt, hozzátéve: "Sürgős burkolatjavítási munkálatokat kell végezni a kifutópályán és a kerítés mentén".



A lap azt írta, hogy a földrengések a Ramu nikkel-kobalt bányát, valamint néhány ingatlant is érintettek, és egy mobilhálózat is megszakadt, mivel a távközlési tornyok megsérültek. Különböző személyek kisebb sérüléseket szenvedtek, de eddig nem érkezett jelentés halálos áldozatokról.