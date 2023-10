Izrael kolosszális hírszerzési kudarc

Izraelt előre figyelmeztették, hogy 'valami nagy dolog' történhet

Egyiptom figyelmeztette az izraeli tisztviselőket, hogy a Hamász "valami nagyot" tervez, mielőtt a palesztin militáns csoport a hétvégén nagyszabású támadást hajtott végre - mondta egy kairói hírszerzési forrás az Associated Pressnek



A forrás azt állította, hogy a Gázában készülődő bajra vonatkozó figyelmeztetés ellenére az izraeli tisztviselők inkább Ciszjordániára összpontosítottak, mivel Benjamin Netanjahu miniszterelnök kormányának nagy része a ciszjordániai telepesek támogatóiból áll, akik biztonsági szigorítást követeltek a térségben.



"Figyelmeztettük őket, hogy a helyzet kirobbanása közeleg, méghozzá nagyon hamar, és ez nagy lesz. De alábecsülték az ilyen figyelmeztetéseket" - mondta a hírszerzési forrás.



Egyiptom gyakran szolgált közvetítőként Izrael és a Hamász között.



Az AP megjegyezte, hogy az izraeli kormányt a Netanjahu vitatott igazságügyi átalakítási tervei körüli ellentétek is megzavarták. A miniszterelnök állítólag figyelmen kívül hagyta a védelmi vezetők többszöri figyelmeztetését, hogy a kezdeményezés viszályt szít az izraeli biztonsági szolgálatok között.



A Gázában kibontakozott helyzetet katasztrofális kudarcként értékelték az izraeli hírszerző szolgálatok számára, amelyekről korábban azt hitték, hogy mindent látnak és hallanak az egész palesztin exklávéban.



Yaakov Amidror, Netanjahu egykori biztonsági tanácsadója a Times of Israelnek azt mondta, hogy "ez a [Hamász által végrehajtott] művelet valójában azt bizonyítja, hogy a [hírszerzési] képességek Gázában nem voltak jók".



Katonai tisztviselők azt is elismerték, hogy a hadseregnek magyarázatot kell adnia a nyilvánosságnak arra, hogyan engedhették meg a támadást. Daniel Hagari katonai főszóvivő azonban ragaszkodott ahhoz, hogy "először harcolunk, aztán vizsgálódunk".



A Hamász és Izrael közötti legújabb eszkaláció szombaton kora reggel kezdődött, amikor a palesztin ellenálló csoport meglepetésszerű támadást indított több helyszínen a gázai határ mentén. A fegyveresek több katonai létesítményt lerohantak, és mélyen beszivárogtak izraeli területre, több települést megtámadtak és több ezer rakétát lőttek ki. Izraeli tisztviselők becslései szerint a Hamász támadásában több mint 700 ember halt meg, és több mint 2200-an megsebesültek.



Válaszul Izrael tömeges légicsapásokat indított Gáza ellen, és a jelek szerint szárazföldi hadműveletet készít elő a palesztin exklávé ellen. A csapatokat tömegesen átcsoportosították az ország déli részére, és bejelentették a katonai tartalékosok behívását. Izrael vasárnap hivatalosan hadiállapotot hirdetett, hivatkozva alaptörvényének 40. cikkére.