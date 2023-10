Járvány

Franciaország iskolákat zár be a vérszívók terjedése miatt

A francia hatóságoknak hét iskolát kellett bezárniuk országszerte az ágyi poloskák fertőzöttsége miatt - közölte Gabriel Attal oktatási miniszter a France csatornán. A tisztviselő elismerte, hogy a bejelentett esetek egyre csak gyűlnek.



Attal arról számolt be, hogy mintegy 17 intézményben mutattak ki különböző szinteken poloskákat, és ezek közül jelenleg hét intézményt zárnak be emiatt.



"Közel 60 ezer intézményünk van, és itt csak néhány tucatról beszélünk, de az igaz, hogy az esetek halmozódnak" - tette hozzá a miniszter. Hangsúlyozta, hogy "azonnali válaszra van szükség, hogy 24 órán belül el tudjuk látni az intézményeket".



A főváros, Párizs alig kilenc hónapra van a jövő nyári olimpiai játékok megrendezésétől, és a helyi tisztviselők a kártevőprobléma megoldására szólítják fel a szövetségi hatóságokat. A múlt héten a párizsi városháza hivatalos panaszt nyújtott be a kormányhoz, sürgetve, hogy lépjen fel a poloskák ellen.



Emmanuel Gregoire, Párizs első alpolgármestere rámutatott, hogy az ágyi poloska járvány "valóban nemzeti vészhelyzet". A tisztviselő hozzátette, hogy nagyon fontos, hogy a 2024-es párizsi olimpia előtt foglalkozzanak a problémával, mivel az egész ország a játékok megrendezésére készül.



Az ANSES, a francia egészségügyi és biztonsági ügynökség szerint az ország évek óta ágyi poloska-problémával küzd - 2017 és 2022 között több mint minden tizedik háztartás fertőzött volt a kártevőkkel. Az ügynökség szerint a poloskafertőzés növekedése a megnövekedett utazással és a paraziták rovarölő szerekkel szembeni növekvő ellenállóságával függ össze.



A fertőzöttségről szóló jelentések a szeptember 21. és október 3. között zajló párizsi divathét előtt érkeztek. Csütörtökön a Sky News közölte, hogy a brit utazók aggódnak amiatt, hogy franciaországi nyaralásukról poloskákat hoznak haza. A csatorna egy brit mikrobiológust idézett, aki szerint Londonban valószínűleg hasonló szintű rovarprobléma van, mint Párizsban.