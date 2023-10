Izraeli-palesztin

Mészárlás egy izraeli fesztiválon: kikapcsolták az áramot, és minden irányból tüzet nyitottak

Izraeli mentőszolgálatok legalább 260 ember holttestét találták meg annak a zenei fesztiválnak a területén, amit Izrael és a Gázai övezet határa közelében, Re'im kibucrendeztek meg - közölte a ZAKA mentőszolgálat vasárnap este.



A szukkót, vagyis a sátrak ünnepe a zsidó vallásban az örömről, az énekről és a táncról szól. A nyolc napig tartó ünnep az isteni gondviselésben való hitet fejezi ki. Ebből az alkalomból tartották Izrael déli részén a Negev-sivatagban a Nova vagy Super Nova trance- és rave-fesztivált is október 6-8. között - írja a Telex.



A fesztivál területén is lehetett hallani, amikor szombat reggel hétkor megszólaltak a szirénák, majd nem sokkal később a palesztin fegyveresek berontottak a fesztiválra, majd mindenkit lőni kezdtek.



"Kikapcsolták az áramot, és hirtelen a semmiből megjelentek [a fegyveresek], és minden irányból tüzet nyitottak" - mondta egy fesztiválozó az izraeli médiának. Elmondása szerint ötven Hamász-terrorista érkezett furgonokkal, katonai egyenruhába öltözve. A fesztiválozók megpróbáltak elmenekülni.



A beszámolók szerint a szabadtéri fesztiválon nem volt hova elbújni. Sokan az autójukat próbálták elérni valahogy, majd elhagyni a helyszínt, de mindenhol fegyveresekkel teli furgonokba ütköztek.



"Lőttek, elértünk egy pontot, ahol mindenki megállt az autójával, és futni kezdett. Beugrottam a fák közé, a bozótosba, és csak úgy elkezdték lövöldözni az embereket. Sebesültek tömegeit láttam szanaszét, én pedig a bokrok közé bújva próbáltam megérteni, hogy mi történik" - számolt be egy Ortel nevű nő a BBC-nek. A fegyveresek az autókra is tüzet nyitottak.



Gili Joszkovics a BBC-nek azt mondta: ő pomelofák között bújt el, és látta, hogy a Hamász terroristái fáról fára jártak és lövöldöztek. Látta, ahogy emberek halnak meg mindenfelé. "Nagyon csendben voltam. Nem sírtam, nem csináltam semmit."



Az izraeli média szerint többeket, legalább 130 embert elhurcoltak a Gázai övezet térségébe. A támadás szemtanúi mészárlásként írták le a történteket, fokozatosan videók is megjelentek az interneten arról, ahogy a résztvevők menekülnek a helyszínről.