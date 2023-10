Harcok

Izraeli-palesztin - Külföldi áldozatok is vannak hivatalos közlések szerint

Két thaiföldi és egy kambodzsai állampolgár is meghalt a hétvégi izraeli-palesztin fegyveres támadásokban - közölte a két ázsiai ország kormánya vasárnap. Kijevi közlés szerint két ukrán állampolgár is életét vesztette. Nepál tíz, Franciaország egy halálos áldozatról számolt be hivatalosan.



Szrétta Tavizin thaiföldi miniszterelnök bejelentette, hogy tel-avivi nagykövetségük jelzése szerint "két thaiföldit megöltek az erőszakban".



Hozzátette, hogy az ország külügyminisztériuma már megkezdte az Izraelben tartózkodó thaiföldiek hazautaztatását.



Hun Manet kambodzsai miniszterelnök vasárnap megerősítette, hogy a fegyveres összetűzésben meghalt egy Izraelben tartózkodó kambodzsai egyetemista.



Nepál izraeli nagykövetsége az ország tíz állampolgárának halálát jelentette be. Mindegyikük Alumim kibucban dolgozott háztartási alkalmazottként. Négy nepáli megsebesült a palesztin rakétatámadásban, egynek pedig nyoma veszett.



Az izraeli ukrán nagykövetség azt jelentette be, hogy két ukrán állampolgár is életét vesztette Izraelben. Az Interfax-Ukrajina hírügynökség jelentése szerint a külképviselet hozzátette, hogy szervezik a holttestek hazaszállítását.



A francia külügyminisztérium azt közölte, hogy egy francia nő meghalt a Hamász támadásában, és több francia állampolgár tartózkodási helyét nem sikerült még azonosítani.



A konfliktus miatt számos légitársaság is felfüggesztette vagy korlátozta útjait Izraelbe. Az AFP francia hírügynökség az érintett légitársaságoktól azt a hivatalos közlést kapta, hogy mások mellett a Lufthansa, az Air France, az olasz és a spanyol légitársaság, továbbá több tengerentúli cég is szünetelteti járatait vagy jelentősen korlátozta azok számát. A Wizz Air már korábban bejelentette, hogy a Magyarországról Tel-Avivba, illetve onnan visszainduló járatait felfüggesztette.