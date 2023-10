Izraeli-palesztin

Izrael több mint 500 célpontra mért csapást az éjjel

Izrael több mint 500 célpontra mért csapást az éjszaka folyamán a Gázai övezetben - közölte az izraeli hadsereg hétfő reggel.



Az izraeli katonaság szóvivője tudatta, hogy az övezet közelében még 7-8 helyen folynak harcok, négy hadosztályt vezényeltek az ország déli részébe, és a tervezettnél tovább tart a biztonság helyreállítása. Beszámolt arról is, hogy a Hamász iszlamista fegyveresei közül páran továbbra is képesek bejutni Izraelbe.



A közszolgálati rádió híradása szerint hétfő reggelig nem sikerült elzárni a határkerítésen található réseket, s ezeken a nyílásokon folyamatosan utánpótláshoz jutnak az izraeli területen harcoló iszlamisták.



Emellett támadó alagutat fedeztek fel Kfar Aza és Beri kibuc területén, ahol szintén beszivároghattak az izraeli civileket lemészároló és az övezetbe elhurcoló terroristák.



A hadsereg egységei a katonai szóvivő szerint több száz gázai célpontot támadtak, másfél óránként indítják a fokozatosan egyre erősebb légitámadásokat a Hamász Gázai övezetben található célpontjai ellen.



Az izraeli haditengerészet is folyamatosan lő a tenger felől izraeli területre tartó fegyveres csoportokra. Ők elfogták Ali Ralit, a Hamász tengeri egységének vezetőjét.



A rádió jelentése szerint szombat reggel egyidőben nyolcvan helyen törte át a határt a térfigyelő rendszer felrobbantása után mintegy 800-1000 palesztin fegyveres.



A hadsereg reggeli közleménye szerint a leghevesebb harcok Beri kibucban zajlanak, ahol hetven terrorista hatolt be a településre, akik túszokkal elbarikádozták magukat.



Emellett összecsapások zajlanak Nirim kibucban, Nahal Óz, Nir Óz kibucban, ahol házanként haladtak a terroristák, feldúlták és felgyújtották az épületeket, s megölték és elhurcolták az ott élőket.



Tűzharc dúl az izraeli kommandósokkal Alumim, Gevim, Holit és Kfar Aza kibucban. A lakosság egy részét már kimenekítették, többeket tűzharc közepette, de vannak helyek, ahol az állandó tűzharc miatt még mindig a bunkerszobákban vannak bezárkózva szombat reggel óta.



A hadsereg célja a háború harmadik napján a Gázai övezet határkerítésének teljes helyreállítása, hogy ne érkezhessenek a terroristák utánpótlását biztosító egységek, valamint az izraeli területen lévő fegyveres csoportok felszámolása.