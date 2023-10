Háború

Izraeli-palesztin - Vasárnap este is folytatódtak tűzharcok a Gázai övezetnél

Vasárnap este is folytatódtak a tűzharcok a Gázai övezet szomszédságában, s a palesztinok rakétákat indítottak a Gázai övezetből Izrael területére - jelentette az izraeli média hivatalos közléseket idézve.



A határ menti Beeri és Kefar-Aza kibucban még mindig vannak halottak, ellátatlan sebesültek, és szombat reggel óta betonbunkerekbe zárkózottak, a hadsereg vasárnap délutánig nem tudta megtisztítani ezeket a falvakat az iszlamista behatolóktól.



Seli Harus, a rendőrség szóvivője az eltűntek azonosításának ügyében türelmet kért. Kifejtette, hogy ez hosszú folyamat, mert nem akarnak tévedni. Felszólított mindenkit, hogy adja át az eltűntekről rendelkezésére álló információt: személyes tárgyakat kért az eltűntek szeretteitől a várható DNS-vizsgálathoz, s segítséget ajánlott az izraeli népjóléti minisztériummal közösen a támogatást kérő családoknak.



Benjámin Netanjahu miniszterelnök Gal Hirsch nyugalmazott dandártábornokot nevezte ki az elhurcoltak és eltűnt személyek ügyének irányítására, miután a kormány megalakítása óta nem töltötték be ezt a posztot.



A gázai iszlamisták vasárnap is egész nap rakétákkal lőtték az izraeli településeket, s az izraeli hatóságok a helyi médiában folyamatosan közölték az éppen tűz alá került falvak, városok nevét.



Az izraeli Kutatóegyetemek Vezetői Bizottsága bejelentette, hogy az idei első szemesztert egy héttel elhalasztják, és csak október 22-től kezdődő héten kezdik meg. Minden egyetem maga határozza meg a további részleteket.



A szombati támadás izraeli halálos áldozatainak száma az egészségügyi minisztérium jelentése szerint már hatszáz fölött van, és eddig 2156 sebesültet szállítottak kórházba, akik közül az életveszélyes és súlyos sebesültek számát háromszázötvennyolcra becsülik.



Palesztin részről hivatalosan 313 halálos áldozatról és 1990 sebesültről tettek említést.