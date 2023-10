Háború

Sok halálos és sebesült izraeli áldozata van a Hamász támadásának Izraelben a mentők szerint

A Hamász iszlamista palesztin szervezet fegyveresei támadásának eddig legkevesebb huszonkét izraeli halálos és több mint ötszáz sebesült áldozata van az izraeli mentőszolgálat és a kórházak szombat kora délutáni közlése szerint.



A meglepetésszerűen támadó fegyveresek elhurcoltak ismeretlen számú izraeli túszt a Hamász uralta Gázai övezetbe.



A szárazföldi támadásban a fegyveresek több mint tíz olyan izraeli települést támadtak meg, amely közel van az övezethez. Ezek közül hétben még helyi idő szerint délben is bent voltak.



A szárazföldi támadással párhuzamosan a Hamász fegyveresei az övezetből több mint 2500 rakétát lőttek már ki Izraelre szombaton.



Izrael teljes mozgósítást rendelt el, Benjámin Netanjahu miniszterelnök pedig kijelentette: Izrael "háborúban áll". A hadsereg Vaskardok fedőnéven hadműveletet indított, közben pedig mozgósít több tízezer tartalékost, köztük az összes kommandós egység katonáját.



A Beér Seva-i Szoroka Kórház arról tájékoztatott, hogy eddig több mint kétszáznyolcvan sebesültet fogadtak be, akik közül hatvan súlyos vagy válságos állapotban van.



A mentőszolgálat véradásra szólította fel a lakosságot a kórházakban ellátott több mint ötszáz sebesült túlélése érdekében. Ennek eleget téve több százan állnak sorban Tel-Avivban, Haifán és Jeruzsálemben a véradó központok előtt.



A halottak között van Ofir Libstein, Saár Hanegev település önkormányzatának vezetője, aki a Hamász terroristáival folytatott tűzpárbajban vesztette életét. A közszolgálati tévé beszámolója szerint a harcoknak számos halálos áldozata van, de pontos számuk egyelőre nem ismert.



A sebesültek és a halottak száma várhatóan nőni fog, mert a mentők még nem tudtak bejutni több olyan településre, amelyet a Hamász fegyveresei megszállva tartanak. Harcok folytak még kora délután is az ellenőrzésük alatt lévő izraeli településeken. Ofakim faluban gyújtogatnak, és túszokat tartanak fogva egy lakásban.



A Háárec című izraeli lap arról számolt be, hogy kaotikus állapotok uralkodnak Rahatban, a Negev-sivatag legnagyobb beduin településén, amelyet szinte folyamatos rakétatámadás ér, de kevesebb mint tíz óvóhely áll a mintegy hetvenötezer lakos rendelkezésére.