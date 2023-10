Háború

Izrael háborúban áll - Netanjahu

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt mondta első kommentárjában, miután a Hamász palesztin fegyveres csoport szombaton korábban nagyszabású meglepetésszerű támadást indított Izrael ellen, hogy Izrael háborúban áll.



"Izrael polgárai, háborúban állunk. És győzni fogunk" - mondta Netanjahu egy videóbeszédben.



"Az ellenség olyan árat fog fizetni, amilyet még soha nem látott" - fogadkozott a Hamászra utalva.



Netanjahu megjegyzéseit az Izraeli Védelmi Erők fő szóvivője, Daniel Hagari ellentengernagy is visszhangozta, aki szerint Izrael "hadiállapotban" van a Hamász szombat hajnali meglepetésszerű támadása után.

"150 ezer palesztint öltek meg 2008 óta, közülük 33 ezer gyermek volt - róluk senki sem beszél"

150,000 Palestinian have been killed and injured by Israel, since 2008. 33000 of those were children's. But no one talk about it, no one calls them terrorist.#Hamas #Palestine #Mossad #IsraelUnderAttack #SLvsSA #SLvsSA



pic.twitter.com/AtsyDoHTrK - 𝑮𝒂𝒖𝒓𝒂𝒗 𝑹𝒂𝒊 (@IacGaurav) October 7, 2023

"Az IDF hadiállapotot hirdetett" - mondta egy videós nyilatkozatban. "Háborús állapotban vagyunk".



Hozzátette, hogy "több mint 2000 rakétát lőttek ki", és hogy "terroristák beszivárogtak, és néhányan még mindig Izraelben vannak".



Az IDF szóvivője hozzátette, hogy a harcok folytatódnak, és a fegyveresek továbbra is jelen vannak több helyen. Az izraeli védelmi erők - közölték - jelenleg a Gázai övezetet övező régiókban folyó harcokra összpontosítanak, miközben a katonai tartalékosokat behívják.



Az izraeli légierő megkezdte a Gázai övezet elleni támadást - közölte a szóvivő is.



A Hamász meglepetésszerű támadásának kezdete óta legalább 22 izraeli halt meg a helyi médiajelentések szerint.

"Amikor a palesztinokat támadják, mindenki csendben marad, amikor Izraelt, mindenki ellenük fordul"

When Palestine was attacked, the whole country was watching in silence..and today when Palestine attacked over Israel then everyone turned against. #Hamas #Israel pic.twitter.com/jDJBwtqndZ — Arman SRK (@ArmanAl31402453) October 7, 2023

Mahmúd Abbász palesztin elnök szombaton azt mondta, hogy a palesztin népnek joga van megvédeni magát a szerinte "a telepesek és a megszálló csapatok terrorja" ellen.



A WAFA hírügynökség jelentése szerint Abbász elnökölt a polgári és biztonsági tisztségviselők rendkívüli tanácskozásán. Utasítást adott a palesztinok védelmére - tette hozzá a hírügynökség.



A Hamász szóvivője, Khaled Qadomi azt mondta, hogy a csoport behatolása megtorlásként történt az évtizedek óta tartó "atrocitásokért".



"Azt akarjuk, hogy a nemzetközi közösség hagyja abba az atrocitásokat Gázában, a palesztin nép, a szent helyeink, például az al-Aksza ellen" - mondta Qadomi az Al Jazeerának. "Mindezek a dolgok az okai annak, hogy elkezdődött ez a csata".



Qadomi hozzátette, hogy a fogságba ejtett izraeli katonák és civilek "nem túszok", hanem "hadifoglyok".

An Israel airstrike has destroyed the residence of Yahya Sinwar.



He is the leader of Hamas terrorists in the Gaza Strip. pic.twitter.com/zlyn7tVqzP — BALA (@erbmjha) October 7, 2023