Külföld

Lemondott a szlovén közigazgatási miniszter

Lemondott Sanja Ajanovic Hovnik szlovén közigazgatási miniszter pénteken, mert nem szerette volna, hogy a minisztérium vagy a kormány viselje a terhét a vele szemben felmerülő vádaknak - közölte a Kormányzati Kommunikációs Hivatal.



Hozzátették: Robert Golob miniszterelnök, aki már tudott a lemondásáról, a spanyolországi EU-csúcstalálkozóról való visszatérése után szándékozik értesíteni a parlamentet a lépésről.



Ajanovic Hovnik az után került reflektorfénybe, hogy kiderült, a minisztérium küldöttsége egy New York-i útra 33 ezer eurót költött, a tárca által a civil szervezetek számára kiírt pályázaton pedig a miniszter egy korábbi üzleti partnere 300 ezer eurót nyert.



A kormányfőnek küldött lemondólevelében a tárcavezető azt írta: "tiszta a lelkiismerete", mivel nem tett semmi törvénytelent, továbbá megjegyezte, hogy a vitatott pályázati felhívás átlátható volt.



Reményének adott hangot, hogy illetékes hatóságok gyorsan lefolytatják a két üggyel kapcsolatos vizsgálatokat.



A vádakat "kíméletlen kampánynak" nevezte, és azt mondta, ha eljárás alatt maradna, az ártana a kormánynak, a legnagyobb kormányzó pártnak, a Szabadság Mozgalomnak (Gibanje Svoboda), a közigazgatási minisztériumnak és az államnak is.



Az ellenzéki Szlovén Demokrata Párt (SDS) a héten jelezte: amennyiben nem távozik a miniszter, bizalmatlansági indítvány nyújtanak be ellene. A kisebbik kormánypárt, a Szociáldemokraták (SD) ezt követően bejelentették: lehetőséget adnak a miniszternek a magyarázkodásra, mielőtt döntenének arról, hogy támogatják-e őt vagy sem.



Ajanovic Hovnik a második miniszter, aki lemondott a héten.



Uros Brezan természeti erőforrásokért és területrendezésért felelős miniszter szintén ezen a héten jelentette be lemondását, míg Danijel Besic Loredan egészségügyi miniszter idén júliusban, Tatjana Bobnar belügyminiszter pedig 2022 decemberében távozott tisztségéből.



Golob a héten felkérte a parlamentet Irena Sinko mezőgazdasági miniszter menesztésére is, aki - miután közölték vele, hogy már nem élvezi a miniszterelnök bizalmát - nem akart önként távozni.



A Golob vezette hárompárti baloldali kormány, amelynek a Szabadság Mozgalom, az SD és a Baloldal (Levica) a tagja, tavaly június 1-jén alakult meg.