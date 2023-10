Beruházás

Öt évvel a magyar kormány első erdélyi óvodaberuházása után 'lelki templom' is épül Nagykárolyban

Folyamatos a túljelentkezés a nagykárolyi Kálvin János-óvodában, az első olyan tanintézetben, mely a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében épült meg Erdélyben. Az öt évvel ezelőtt megnyílt, egyfajta kiindulópontnak, mintának is tekinthető kisdedóvó egy jóval nagyobb, bő negyed évszázados álom, az új református templomot és közösségi teret is magában foglaló Kálvin-központ része, mely azóta teljes egészében elkészült.



A 19 ezer lakost számláló, 52 százalékban magyarlakta Szatmár megyei város – románok által is elismeréssel fogadott – megvalósításának történetéről, immár bebizonyosodott létjogosultságáról, óvoda és templom kapcsolatáról, közösségmegtartó és -formáló erejéről az „építkező papot”, Tolnay István kertvárosi lelkipásztort, a Nagykárolyi Református Egyházmegye esperesét kérdezte a Krónika Online.



Összesen mekkora befektetésből valósult meg a központ, és ebből mennyi a magyar kormány támogatása?

– Az első megrajzolt tervtől és kapavágástól kezdve a legutolsó lerakott udvari térkőig és a torony csillagáig körülbelül 1 400 000 euróba került a beruházás. Pontos összeget nyilván azért nehéz mondani, mivel – még ha lejben össze is számoljuk 1996-tól egészen 2019-ig a kiadásokat – a végösszeg nem fedi a beruházás mai, aktuális értékét. Ennek oka részben az építkezés közel 20 éve alatt összeadódó infláció, másik oka pedig az a rengeteg közmunka, amit a gyülekezet önkénteseivel végeztünk az évek során, az alapásástól kezdve a már kész épület kitakarításáig és az avatásra való előkészítéséig. A gyülekezet hozzájárulása ilyen értelemben számomra felbecsülhetetlenül értékes.



A magyar kormány látta ennek a közösségnek a hosszú éveken át tartó erőfeszítéseit, és előbb kisebb, majd nagyobb összegeket adományozva, egyértelműen az építkezés fő támogatójává lett, természetesen a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közbenjárásával.



Az óvodára bebútorozással együtt kb. 600 000 eurót adtak, majd később még tízmillió forintot a működtetésre és egyéb infrastrukturális fejlesztésekre. Az első Orbán-kormány idejétől számítva egészen 2019-ig a templomra és a közösségi térre körülbelül 500 000 eurós támogatást kaptunk a magyar kormánytól. Így elmondható, hogy összesen az építkezés befejezésére mintegy 1 100 000 eurót kapott a gyülekezet.



A többit önerőből, illetve egyéb forrásokból gyűjtöttük össze: a román kormány vallásügyi államtitkárságánál benyújtott pályázatokból, Nagykároly és környéke vállalkozóinak rendszeres adományából, a Svájcban élő magyarok körétől származó gyűjtésből, a németországi Gustav Adolf Werk-alapítványtól, a belgiumi Groupe Action Roumanie Egyesülettől, az Amerikai Egyesült Államokban és Ausztráliában élő magyar gyülekezetek gyűjtéséből, stb. Lehet, viccesen hangzik, de az biztos, hogy ha Magyarország kormánya nem állt volna mellénk, akkor – amilyen ütemben haladt az évi átlagot számítva a gyűjtés, az adakozás – talán nyugdíjas koromra lett volna kész a templom és a közösségi tér.