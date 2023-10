Az orosz erők csapást mértek egy ukrán boltra, nagyon sok halott

Az orosz erők csapást mértek csütörtökön Harkiv megye egyik kistelepülésére, eltaláltak egy kávézóként és boltként is működő üzlethelyiséget, az előzetes információk szerint 49 ember halt meg - közölte Oleh Szinyehubov, a régió kormányzója és a főügyészi hivatal a Telegramon.



A tisztségviselő arról adott hírt, hogy a Kupjanszk közelében lévő Hora faluban az oroszok tűz alá vettek egy üzlethelyiséget. Szavai szerint a támadás pillanatában sok ember tartózkodott az épületben, amely az ágyúzás következtében teljesen romba dőlt.



A kormányzó az előzetes információk alapján 48 halálos áldozatról számolt be - köztük egy hatéves kisfiúról -, az ukrán főügyészség viszont már 49 halottról és hét sérültről. A mentést végzők még folytatják a kutatást a romok alatt túlélők és holttestek után.



Volodimir Zelenszkij elnök a Telegramon részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és ismételten hangsúlyozta, hogy meg kell állítani az orosz terrort. Az államfő közölte, hogy épp most tárgyal európai vezetőkkel az ukrán légvédelem megerősítéséről.



"Ez egy szembetűnően kegyetlen orosz bűncselekmény: rakétacsapás egy közönséges élelmiszerbolt ellen, ez minden kétséget kizáróan szándékos terrortámadás" - mutatott rá Zelenszkij. Ígéretet tett arra, hogy Ukrajna válasza nem marad el, és a csapás - mint írta - "teljesen korrekt és kemény" lesz. "Mindenki bűnöző, aki segít Oroszországnak a szankciók megkerülésében. Mindenki, aki még mindig Oroszországot támogatja, a gonoszt támogatja. Oroszországnak csak egy dolog miatt van szüksége az ilyen és hasonló terrortámadásokra: azért, hogy népirtó agresszióját új normává tegye az egész világ számára. Egyúttal köszönetet mondok minden vezetőnek, minden embernek, aki támogat minket az élet védelmében" - fogalmazott az elnök.

Russian attack on a grocery store in Groza village, Kharkiv region. At least 48 people dead (a 6 year old boy among them), more wounded.



Has this become the new norm for the whole world?



I don't believe that!



Thankful to everyone who supports Ukraine. pic.twitter.com/AnNJZ5ox3v