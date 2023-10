EPC-csúcs

A Kaukázus biztonságáról tárgyalt az ukrán elnök az örmény kormányfővel Granadában

A Dél-Kaukázus térségének biztonsági helyzetéről tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Granadában Nikol Pasinján örmény miniszterelnökkel.



A két vezető az Európai Politikai Közösségez tartozó országok vezetőinek tanácskozásán vett részt, amelyhez számos két-, illetve többoldalú megbeszélés kapcsolódott.



Ez volt kettejük első személyes találkozója - emlékeztetett Zelenszkij az X közösségi oldalon.



Hozzátette, hogy Ukrajna számára fontos a kaukázusi térség stabilitása, továbbá Kijev baráti viszonyt szeretne fenntartani a régió országaival.



Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter beszámolt arról, hogy Zelenszkij nem sokkal korábban telefonon beszélt Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnökkel is, aki nem vett részt a granadai találkozón. Hozzátette: Kijevnek alapvető érdeke, hogy Oroszország befolyása korlátozottabbá váljon a térségben.



A hegyi-karabahi helyzet fontos téma volt a csütörtöki granadai csúcson. Az uniós vezetők jelentős része elítélte Azerbajdzsán katonai beavatkozását, és támogatásáról biztosította a menekülteket befogadó Örményországot.



Különmegbeszélést folytatott Pasinjánnal Emmanuel Macron francia köztársasági elnök és Olaf Scholz német kancellár is. Ezen a megbeszélésen jelen volt Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy az Európai Uniót megdöbbentette Azerbajdzsán döntése a fegyveres beavatkozásról, és az EU eltökélt abban, hogy segíti Örményországot a hadművelet következményeinek enyhítésében.



A megbeszélés után kiadott közös nyilatkozat szerint a résztvevők állást foglaltak Örményország függetlenségének és területi egységének tiszteletben tartása mellett, és leszögezték, hogy a menekültek számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor hazatérhessenek, és kultúrájukat megőrizve, szabadon élhessenek korábbi lakhelyükön, szükség esetén nemzetközi ellenőrzés alatt.



Aláhúzták annak fontosságát, hogy Örményország és Azerbajdzsán viszonyát normalizálják, továbbá felszólítottak a határok megnyitására nemcsak a két ország, hanem Örményország és Törökország között is.



Pasinján a megbeszélésen élesen bírálta, hogy Aliyev távolmaradt a granadai csúcstalálkozóról. Jelezte, hogy korábban arra számított, a spanyol városban megállapodásra jutnak Bakuval a feszültség enyhítéséről.



A többségében örmények lakta, szakadár Hegyi-Karabahban Azerbajdzsán a múlt hónapban hajtott végre hadműveletet, amelynek következtében a jogilag Azerbajdzsánhoz tartozó terület lakosságának jelentős része Örményországba menekült.