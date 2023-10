Állatvédelem

Rémálomra ébredtek a turisták, amikor 250 denevér masírozott végig a hotelszobájukon

Csehországban néhány turistát sokkolt, amikor egy reggel több mint 250 denevért fedeztek fel a szállodai szobájukban. Nyitva hagyták az ablakot, és ezek az apró lények berepültek, miközben ők aludtak.



Egy állatmentő és a szálloda recepciósa próbálták befogni és szabadon engedni a szobában megtelepedett 256 denevért.



A szálloda vendégei, egy házaspár, a Plzenben található Art Nouveau Sloven Hotelben szálltak meg, és a hőség miatt nyitva hagyták az ablakot.



"Az előszoba ajtaja is nyitva maradt, így csak ott körülbelül 50 denevér bújt meg a fal és a mennyezet közötti térben, a bútorok közelében.



"A recepciós mutatott nekünk egy három nemzetközi nyelven kiadott szórólapot, amelyen az állt, hogy a vendégek ne hagyják nyitva az ablakokat, mert fennáll a denevérinvázió veszélye.



'De mint láthatják, sajnos hiába; hiába; hiába. Hiába van a szórólap minden szobában, még a szobalány sem vette a fáradságot, hogy becsukja az ajtót és az ablakokat, így a repülő emlősök tucatjai könnyedén beköltözhettek".



Hozzátette: "Amíg tart a meleg idő, addig számítani kell a hívatlan denevérlátogatásra.



Amint érezhetően hidegebb lesz, a denevérek máshová költöznek". A cseh hatóságok már évek óta figyelmeztetik a helyieket az augusztusi és szeptemberi "denevérinvázióra".



Plzen, mivel a denevérek vándorlási útvonalán fekszik, gyakori megállóhelyük.



Tavaly augusztus és szeptember között a mentőállomások 1306 denevért találtak lakásokban és szállodákban a cseh természetvédők szövetsége szerint. A denevérinvázió megelőzésére azt javasolják, hogy éjszakára zárják be az ablakokat, mivel a denevérek a nyitott ablakon keresztül is bejuthatnak.



Karlovy Varyban tavaly 400 denevér jutott be egy nyitott szellőzőn keresztül egy szobába, és sajnos közel felük elpusztult.



Vilém Babič állatmentő, aki eredetileg 100 denevért akart megmenteni, végül ennek a számnak a négyszeresét mentette meg, és katasztrófának nevezte az esetet. A Soprano-denevér, amely Csehország egyik legkisebb denevére, repülő rovarokkal táplálkozik, és gyakran tartózkodik városi parkokban, szigeteletlen panelházakban és természetes hasadékokban.