A dohánytermékek vásárlásának fokozatos betiltását tervezi a brit kormány

2023.10.05 01:30 MTI

A dohánytermékek értékesítésének fokozatos szigorítását tervezi a brit kormány. A szerdán ismertetett tervek alapján egyre magasabbra emelkedik azoknak az alsó korhatára, akik törvényesen dohányárut vásárolhatnak, mígnem hosszú távon az egész lakosságra kiterjed a forgalmazási tilalom.



A tervet Rishi Sunak miniszterelnök jelentette be a kormányzó Konzervatív Párt Manchesterben rendezett éves kongresszusának szerdai zárónapján.



A készülő törvény Sunak ismertetése szerint büntetendő cselekménnyé nyilvánítja dohánytermékek eladását azoknak, akik 2009. január 1-jén vagy később születtek.



A tervezett jogszabály rögzíti a 2009-es kiinduló születési időpontot, így gyakorlatilag minden évben egy-egy évvel növekszik azoknak az alsó korhatára, akik nem juthatnak legálisan dohánytermékhez. Ennek alapján a most 14 éves korosztály soha nem kerül olyan életkorba, amikor törvényesen dohányárut vehet, tekintettel arra, hogy már a jelenlegi - kormányrendeleti szintű - szabályozás alapján is csak 18 éven felülieknek lehet kiszolgálni dohánytermékeket.



Ezzel el lehet érni, hogy 2040-re a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek korosztályában gyakorlatilag megszűnjön a dohányzás - mondta kongresszusi felszólalásában a brit kormányfő.



Sunak a brit egészségügyi minisztérium adatait idézve elmondta: a brit dohányosok négyötöde húszéves kora előtt szokik rá a dohányzásra, és legtöbbjük élete végéig nem tud leszokni róla.



Hozzátette: Nagy-Britanniában a dohányzás okozza a legtöbb megelőzhető halálozást, a daganatos megbetegedések negyede, és csak Angliában évente 64 ezer haláleset köthető közvetlenül a dohányzáshoz.



Ez óriási nyomást gyakorol a brit állami egészségügyi szolgálatra (NHS); a brit kórházakba csaknem minden percben bekerül egy-egy olyan páciens, akinek betegségét a dohányzás okozta, és a háziorvosi rendelőkben havonta 75 ezren kérnek vizsgálati időpontot szintén dohányzás miatt kialakuló panaszokkal - mondta kongresszusi beszédében a brit miniszterelnök.



Rishi Sunak szerint mindez évente 17 milliárd font (7640 milliárd forint) többletköltséggel terheli a brit gazdaságot.



A miniszterelnök felidézte azt a tavalyi szakértői előrejelzést, amely szerint kormányzati cselekvés nélkül 2030-ig csaknem félmillióan halnak meg dohányzás okozta betegségekben Nagy-Britanniában.



A brit statisztikai hivatal (ONS) adatai szerint csaknem ötven éve folyamatosan csökken a dohányosok aránya a 16 évnél idősebb korosztályokban. Az ONS kimutatása szerint 1975-ben a britek fele rendszeresen dohányzott, ez az arány azonban jelenleg már nem éri el a 20 százalékot.