Történelem

Holland történész: a náci párt tagja volt a holland király nagyapja

A Nemzetiszocialista Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) tagja volt Lippe-biesterfeldi Bernát herceg, Vilmos Sándor holland uralkodó nagyapja - derült ki Flip Maarschalkerweerd történész frissen megjelent könyvéből, melyet az NL Times című, angol nyelvű holland napilap szemlézett szerdán.



Flip Maarschalkerweerd, a királyi ház levéltárának korábbi igazgatója, a szerdán megjelent De achterblijvers című könyvében azt írta: a királyi levéltárban lelt rá a közel két évtizeddel ezelőtt, 2004-ben elhunyt, német származású herceg náci párttagságát igazoló eredeti tagsági igazolványra.



A tagsági igazolvány ma már egyértelmű bizonyítékul szolgál arra, hogy Bernát herceg a náci párt tagja volt - mondta a történész.



A napilap emlékeztetett, Gerard Aalders és Coen Hilbrink holland történészek 1996-ban megjelent De affaire Sanders című könyvükben azt állították, hogy az Egyesült Államok katonai archívumában megtalálták a herceg, I. Julianna holland királynő férjének, házasságuk előtti időkben keltezett náci párttagságát bizonyító igazolvány másolatát. Ugyanott ráleltek továbbá egy, a német illetékesekkel folyatott levelezésre is a herceg tagságának 1936-os megszüntetéséről.



A hírportál közölte: Bernát herceg, aki csak 1937-es házasságkötésekor mondott le német állampolgárságról, tagadta, hogy a náci párthoz tartozott volna. Nem sokkal halála előtt egy, a De Volkskrant című holland napilapnak adott interjúban azt mondta: "kezemet a Bibliára téve kijelentem, soha nem voltam náci. Soha nem fizettem tagdíjat, soha nem volt tagsági kártyám" - idézte a herceget a holland hírportál.



Később, egy illetékes holland állami intézet kiderítette: a herceg az 1930-as években a német Nemzetiszocialista Német Munkáspárt tagja volt. Az arisztokrata ekkor azzal védekezett, hogy nem tudta volna befejezni jogi tanulmányait, ha nem lép be a pártba.



A napilap beszámolt arról is, hogy Flip Maarschalkerwee könyvének szerdai megjelenését követően az Izraellel kapcsolatos információkra szakosodott, hollandiai központú CIDI intézet felszólította a holland kormányt, hogy rendeljen el részletes vizsgálatot Bernát herceg múltjával kapcsolatban. Hollandia és a királyi ház hitelessége forog kockán - tették hozzá a hírportál beszámolója szerint.



Lippe-biesterfeldi Bernát herceg (1911-2004) Németországban született. 1936-ban jegyezte el Julianna koronahercegnőt, akivel egy évvel később házasságot kötött. 1940-ben, Hollandia német megszállásakor Londonba menekült, és onnan segítette a holland ellenállást.