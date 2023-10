Kifehéredett egy folyó Bosznia-Hercegovinában - videó

Teljesen fehérré vált a Neretva folyó a bosznia-hercegovinai szakaszának egy részén az Ulog nevű hőerőmű építési munkálatai miatt - közölte a Mentsük meg Európa kék szívét! nevű nemzetközi folyamvédelmi kezdeményezés az interneten szerdán, ahol felvételeket is közölt a folyóról.



A közlemény szerint a hőerőmű építése miatt többször elpusztultak már a halak a folyó néhány kilométeres, érintett szakaszán.



Vladimir Topic, a boszniai Környezetvédelmi központ vezetője az N1 regionális hírtelevízió beszámolója szerint közölte: a víz fehér és szennyezett, de egyelőre nem lehet tudni, hogy valamilyen vegyi anyag került-e a folyóba, az viszont bizonyos, hogy az építkezésről származik a szennyezés. "A halak a vízben pusztulnak el, a többi élőlény pedig a vízben és a víz környékén. Látható, hogy a halak - oxigén hiányában -, kiugrálnak vízből. A szennyezés hatásai még kilométerekkel lejjebb is érezhetők" - magyarázta.



A 225 kilométer hosszú, természetes állapotában zöld színű, festői szépségű Neretva folyó szinte teljes mértékben Bosznia-Hercegovinán keresztül folyik, csupán az utolsó 22 kilométeres szakasza található Horvátországban, ahol az Adriai-tengerbe torkollik. Az Ulog hőerőmű építése a Neretva felső szakaszán 2010-ben kezdődött, azóta számos alkalommal figyelmeztettek környezetvédők az építkezés környezetkárosító következményeire.

This is effect of Ulog hydropower construction site on Neretva. 1st video was taken June this year, 2nd today. Fish die. pic.twitter.com/69t54KnXGm