Lövöldözés Baltimore-ban, sokan megsérültek - videó

Legkevesebb négy ember megsebesült az amerikai Maryland állambeli Baltimore egyetemi negyedének közelében kedd késő este lezajlott lövöldözésben - közölte a rendőrség.



Az X közösségi portálon megjelent tájékoztatás szerint az eset a Morgan Állami Egyetem campusának közelében történt. A hatóság megerősítette, hogy több sebesültről van szó, de egyikük sincs válságos állapotban.



A 156 éve alapított intézményben, amelynek kilencezer hallgatója van, főképpen fekete bőrű diákok folytatnak tanulmányokat.

