Illegális bevándorlás

Lengyelország ideiglenes ellenőrzést vezet be a szlovák határon

Lengyelország ideiglenes ellenőrzést vezet be a növekvő migrációs nyomás miatt Szlovákiával közös határán, ahol kedd éjféltől nyolc közúti, három vasúti és tizenegy gyalogos átkelőre korlátozzák a határforgalmat - jelentette be a belügyminiszter keddi varsói sajtókonferenciáján.



Mariusz Kaminski a schengeni kódexre hivatkozva elmondta: az intézkedést egyelőre tíz napra vezetik be, de legfeljebb két hónapig meghosszabbítható.



A döntésről a schengeni előírásokkal összhangban értesítették a szlovák, a német, az osztrák, a cseh belügyi tárcát, valamint az Európai Bizottságot is - mondta el Kaminski.



A további döntéseket a belügyminiszter a szlovákiai kormányalakítás fejleményeitől tette függővé. "Sürgős együttműködést várunk ebben a Szlovákia számára is rendkívül hátrányos témában" - fogalmazott.



A tárcavezető azzal indokolta a határellenőrzés megerősítéséről szóló döntést, hogy a tavalyi évhez képest idén "közel ezer százalékkal" növekedett Szlovákiában az illegális bevándorlás, az ott feltartóztatott migránsok száma.



A külföldiek egy része Lengyelországon keresztül próbál átjutni Németországba és az Európai Unió más tagállamaiba. A lengyel hatóságok csak az elmúlt két hétben a balkáni útvonalon, majd Szlovákián keresztül érkező 551 illegális bevándorlót tartóztattak fel - közölte a tárcavezető.



Kaminski sürgette, hogy az EU erősítse meg külső határainak védelmét. Aláhúzta: Lengyelország hatékonyan védi a külső uniós határt is képező fehérorosz határszakaszt. A balkáni útvonal pedig "az egész térség, az egész EU problémáját jelenti" - fogalmazott, hozzátéve: elvárja, hogy az ügyet komplex módon, más tagállamok bekapcsolásával oldják meg.



"Az Európát elárasztó illegális bevándorlási hullámra az egyetlen megfelelő válasz az EU külső határainak határozott védelme és az uniós menedékjogi rendszer megváltoztatása" - fogalmazott a belügyminiszter.



Tomasz Praga, a lengyel határőrség főparancsnoka a sajtókonferencián elmondta: a tizenegy gyalogos határátkelőt csak az EU állampolgárai használhatják. A kijelölt, nyitott határátkelőkön a rendőrség és a katonaság által is támogatott határőrök mindenekelőtt a Lengyelországba érkezőket ellenőrzik szúrópróbaszerűen, a partnerországok szolgálataitól szerzett információkra is támaszkodva - magyarázta Praga.



A feltartóztatott illegális bevándorlók növekvő száma miatt Lengyelország már múlt héten intenzívebbé tette a közúti ellenőrzést a szlovák, valamint a cseh határ térségében.