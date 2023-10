Vucic a CNN-nek: a szerbek 99%-a úgy gondolja, hogy Koszovó Szerbia

Az újságíró kérdésére Vucic azt mondta, hogy "Szerbia mindig tiszteletben tartja a Fehér Ház és más amerikai intézmények összes jelentését", és hozzátette, hogy "az új jelentés nem volt teljesen pontos". Mint ismeretes, Washington nemrégiben arra figyelmeztetett, hogy Szerbia a koszovói határ közelében tömöríti hadseregét a múlt vasárnapi támadás után, amelyben egy koszovói rendőr és három szerb támadó vesztette életét.



Vucic az újságírónak megemlítette "a NATO-val kötött megállapodást, amely szerint Szerbia csapatokat tarthat a koszovói közigazgatási átkelőhöz közeli övezetben".



"2001-ben megállapodást írtunk alá a NATO-val a földi biztonsági övezethez való hozzáférésről, és abban állapodtunk meg, hogy minden korlátozás nélkül használjuk a hadsereget. Most 4400 katona van a zónában, és ez normális" - mondta Vucic, hozzátéve, hogy hogy "a hadsereg figyeli a helyzetet a terepen", és hogy az erőket a "leghasznosabbak" érdekében mozgatták meg.

In my exclusive interview, I ask Serbian President @avucic if he has now pulled back "artillery, tanks and mechanized infantry" after being accused by the US of an "unprecedented" troop buildup on its border with Kosovo. Kosovo President @VjosaOsmaniPRKS joins me tomorrow. pic.twitter.com/RJXMc1yvYf