Háború

Ukrajnának be kell sorozni a fiatalokat is

Ben Wallace volt brit védelmi miniszter azt állította, hogy Kijevnek sikerül az ellentámadása, de ahhoz, hogy megtartsa a lendületet és "befejezze a munkát", Vlagyimir Zelenszkij elnöknek több és fiatalabb ukrán embert kell a harcba állítania, miközben a Nyugat fegyverekkel látja el őket Oroszország legyőzéséhez.



A nyár folyamán a kijevi erőknek nem sikerült számottevő területi nyereséget elérni, és súlyos veszteségeket szenvedtek, miközben megpróbálták áttörni az orosz védelmet, amely hatalmas aknamezőkből, valamint nehéztüzérségből és drónrajokból áll. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ellentámadás kezdete óta elesett ukrán katonák száma meghaladta a 83 ezret.



Wallace azonban úgy véli, hogy "lassan, de biztosan" az ukrán erők "adaptálják a taktikát, átveszik a tanulságokat, és a lehető legjobban kihasználják a felszerelést, amellyel mindannyian megajándékoztuk őket", és hogy Kijev győzelme küszöbön áll, amennyiben a kormány "kiveszi a részét".



"A fronton lévő katonák átlagéletkora meghaladja a 40 évet. Megértem Zelenszkij elnök azon vágyát, hogy a fiatalokat megőrizze a jövő számára, de... ahogy Nagy-Britannia tette 1939-ben és 1941-ben, talán itt az ideje, hogy újraértékeljük Ukrajna mozgósításának mértékét" - írta Wallace a The Telegraph vasárnapi számában megjelent véleménycikkében.



Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter szerint az ilyen súlyos veszteségek annak a következményei, hogy Kijev "értelmetlen támadásokra és mészárlásra" vetette be a képzetlen katonákat. Hozzátette, hogy a Nyugat és kijevi csatlósaik "cinikus akciói csak az önpusztítás felé sodorják Ukrajnát".



Wallace még júliusban, a parlamentnek benyújtott jelentése során Ukrajnát a brit hadsereg "harci laboratóriumának" nevezte.



"Ne tartsunk egy nap szünetet sem" - jelentette ki vasárnap. "A világ azt figyeli, hogy a Nyugatnak van-e elég elszántsága ahhoz, hogy kiálljon értékeink és a szabályokon alapuló rendszer mellett. Amit most teszünk Ukrajna érdekében, az fogja meghatározni az elkövetkező évekre az irányt mindannyiunk biztonsága számára."



Az ukrajnai mozgósítás a konfliktus kezdete óta tart, és az utóbbi időben nehézségekbe ütközött. A sorozási főnökökkel kapcsolatos botrányok arra késztették Zelenszkijt, hogy augusztusban bejelentse, hogy az ország összes regionális sorozási főnökét elbocsátja.



Az ukrán kormány enyhítette a toborzókra vonatkozó alkalmassági követelményeket, bizonyos mentális és fizikai állapotú embereket alkalmasnak nyilvánítva a szolgálatra. Kijev közvetlenül az orosz katonai hadművelet megindítása után megtiltotta a 18 és 60 év közötti férfiaknak, hogy elhagyják az országot, nemrég pedig elrendelte, hogy a női orvosok és gyógyszerészek jelentkezzenek az esetleges sorozásra.

Az orosz katonai vezetés eközben nem tervez mozgósítást, mivel a jelenlegi igényeit a hivatásos katonák, köztük azok, akik önként jelentkeztek az ukrajnai harcokra, kielégítik - közölte nem egy magas rangú tisztségviselő. Vlagyimir Putyin elnök a hónap elején arról számolt be, hogy csak ebben az évben mintegy 300 ezren jelentkeztek az orosz hadseregbe.