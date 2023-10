Ukrajnai háború

Ukrán vezérkar: több mint száz csapást mért Oroszország egy nap alatt Ukrajnára

Az orosz erők az elmúlt nap során 99 légi- és nyolc rakétacsapást mértek Ukrajna területére - közölte az ukrán vezérkar vasárnapi helyzetjelentésében a Facebook-oldalán.



A közleményben a katonai vezetés kiemelte, hogy az éjjel mintegy negyven, iráni gyártású Sahid drónnal támadta Oroszország Ukrajnát. Az ukrán légvédelem harminc drónt semmisített meg a déli Odessza és Mikolajiv megyék, valamint a nyugat-ukrajnai vinnicjai régió légterében. A jelentés szerint a támadásoknak vannak civil halálos áldozatai és sérültjei, de számokat a vezérkar nem közölt.



"Az orosz megszállók továbbra is figyelmen kívül hagyják a nemzetközi humanitárius jogot, nemcsak az ukrán csapatok állásait ágyúzzák, hanem a lakott területek polgári infrastruktúráját is, terrorizálva a civileket" - tette hozzá a vezérkar.



Olekszandr Tolokonnyikov, a déli Herszon megyei kormányzói hivatal szóvivője egy tévéműsorban arról tájékoztatott, hogy vasárnapra virradó éjjel az orosz erők tíz bombát dobtak a régióra. Sztanyiszlavove településen négy helyi lakos sérült meg, egy ember a romok alatt rekedt. A szóvivő megjegyezte, hogy az elmúlt hat-hét nap alatt 166 bombát dobtak az orosz erők a megyére.



A Donyeck megyei ügyészség a Facebookon arról adott hírt, hogy egy Sz-300-as rakétákkal végrehajtott orosz csapás nyomán egy négytagú család rekedt házuk romjai alatt. Szomszédjuk mentette ki az összedőlt házból a házaspárt, 16 éves fiukat és az 57 éves nagymamát.



Oleh Szinyehubov, a keleti országrészben lévő Harkiv megye kormányzója a Telegramon arról adott hírt, hogy régióját is rakétacsapás érte az éjjel. A területet az orosz erők úgyszintén Sz-300-as rakétákkal lőtték. Találat ért egy magánvállalatot, ahol tűz ütött ki. Áldozatokról, sérültekről nem közölt információt.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reggel Telegram-csatornáján bejelentette, hogy egész Ukrajna vasárnap helyi idő szerint kilenc órakor egyperces néma csenddel tiszteleg az elesett ukrán védők emléke előtt. "Városaink központi utcáinak és tereinek, a közlekedésnek, mindannyiunknak, bárhol is legyünk, meg kell állnunk, hogy tisztelegjünk az elesett hősök emléke előtt, és köszönetet mondjunk minden védőnknek" - mondta videóüzenetében az államfő. Október 1-jén ünneplik Ukrajnában az ország védőinek napját.