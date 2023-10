Legkevesebb hatan meghaltak egy spanyolországi diszkótűzben - drámai videók

Legkevesebb hat ember életét vesztette és többen megsérültek egy diszkótűzben a délkelet-spanyolországi Murciában vasárnap.



A hatóságok tájékoztatása szerint a tűz reggel hat óra körül keletkezett. A lángok megfékezése közben a tűzoltók az épületben eddig hat holttestet találtak.



Egyelőre nem kizárható, hogy a halálos áldozatok száma növekedni fog, mivel több eltűnt személy is keresnek.



Füstmérgezés miatt négy ember szorult egészségügyi ellátásra.



Jose Ballesta polgármester a sajtónak elmondta, hogy a tűz keletkezésének oka egyelőre ismeretlen.

Update: The number of deaths at the Teatre nightclub in Murcia, Spain has risen to 11. The Murcia City Council decrees three days of official mourning. 😭https://t.co/izPXqhqfrc pic.twitter.com/bKp5AmV3tX