Robert Fico pártja nyerte a voksolást a leadott szavazatok 94,6 százalékos feldolgozottsága mellett

Robert Fico pártja az Irány (Smer-SD) a megszerzett voksok 23,6 százalékával nyerte az előrehozott szlovák parlamenti választást a leadott szavazatok 94,6 százalékos feldolgozottságánál. Az aktuális feldolgozottság mellett a Szövetség eredménye 4,4 százalékra csökkent, vagyis a felvidéki magyar párt nem jut be a pozsonyi törvényhozásba.



A második legtöbb eddig összeszámolt voksot, a szavazatok 16,2 százalékát a liberális Progresszív Szlovákia szerezte meg, a harmadik helyet pedig az Irányból kilépett Peter Pellegrini volt miniszterelnök vezette Hang (Hlas-SD) szerezte meg 15,3 százalékos eredményt produkálva. Az eddig nyilvánosságra hozott részeredmények szerint összesen 7 párt jut majd az új pozsonyi törvényhozásba.



A 94,6 százalékos feldolgozottság melletti részeredmények szerint bejut még a pozsonyi parlamentbe az Igor Matovic volt miniszterelnök vezette Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) mozgalom és társai által alkotott koalíció (9,1 százalékkal), a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) 7 százalékkal, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS) 5,8 százalékkal, valamint a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 5,7 százalékkal.



A választási részvételi arány előzetes adatok szerint országosan 67,8 százalékon alakult, ami némileg magasabb szám, mint amilyet a három évvel ezelőtti parlamenti választásokon mértek.



A csaknem végleges eredményekre a nyertes Irány egyelőre érdemben nem reagált, a párt vezető képviselői a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek azt nyilatkozták: reagálni csak a hivatalos végeredményekre fognak, amelyeket vasárnap délben jelentenek be.



Forró Krisztián, a Szövetség elnöke későbbre ígért megszólalást.



Mózes Szabolcs, a párt alelnöke annyit mondott, hogy az érdemi reagálásra az eredmények részleteinek ismeretében kerítenek majd sort. Megjegyezte: az eredmény akár az etnikai alapú politizálás végét is jelentheti.