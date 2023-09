Migráció-EU

Orbán Balázs: a Lampedusáról érkező hírek is bizonyítják, hogy az uniós migrációs paktum megbukott

A Lampedusáról érkező hírek is azt bizonyítják, hogy a magyar és lengyel tiltakozás ellenére elfogadott uniós migrációs paktum megbukott - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója pénteken Rómában a közmédiának nyilatkozva.



Orbán Balázs, aki az Európa jövőjéről az olasz fővárosban zajló kétnapos nemzetközi konferencia megnyitó beszédét tartotta, úgy fogalmazott: a migráció kérdésében a magyar álláspont szerint az a legfontosabb, hogy az illegális bevándorlókat nem szabad beengedni, a kérelmek elbírálását Európa területén kívül kell lebonyolítani, valamint segíteni kell a tranzitországokat és a származási országokat.



Jelenleg Brüsszel a brutális migrációs nyomásban nem a megoldás része, hanem részben a probléma maga - tette hozzá.



Közölte, hogy a jövő évi Európai Parlamenti (EP) választást követően új intézményi vezetésre van szükség, olyanra, amely nem üldözi a konzervatív kormányokat, hanem együttműködik velük és figyelembe veszi az egyes tagállamok geopolitikai sajátosságait.



Jelenleg azt tapasztaljuk, hogy az Európai Unió (EU) nem segíti a tagállamokat az európai embereket valóban érdeklő és foglalkoztató problémák megoldásában, ezért először ebben a gondolkodásmódban kell fordulatot elérni és abból már a konkrét intézkedések is kiolvashatók lesznek - fogalmazott.



Orbán Balázs reményét fejezte, hogy a jövő év második felére, a magyar uniós elnökség kezdetén már egy ilyen intézményi vezetése lesz az EU-nak.



A jelenlegi brüsszeli vezetéssel mindenki elégedetlen, az elmúlt négy és fél éves teljesítményük elfogadhatatlan - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez elsősorban a migrációs válság kezelésére igaz, emellett pedig a baloldali genderideológia foglyul ejtette az európai intézményeket.



Orbán Balázs elfogadhatatlannak nevezte, hogy kettős mércét alkalmaznak a tagállamokkal szemben, miközben az elhibázott háborús szankciós politika miatt Európa óriási gazdasági problémákkal küzd és versenyképességi hátrányokat szenved el.



Ezeknek a kérdéseknek a megoldásához Brüsszelben változásra van szükség - tette hozzá.



A politikai igazgató szerint szimbolikus, hogy Rómában tartják a tanácskozást, mert Olaszországban kicsiben már megvalósult a jobbközép, a konzervatív és az identitáspárti hangok koalíciója, amire Brüsszelben nagyban is szükség lenne.



Orbán Balázs azt is kijelentette, hogy Magyarország teljes mértékben szolidáris a Meloni-kormánnyal, akit a migrációs válság újabb hullámában az EU magára hagyott. Segítség hiányában Olaszországnak a saját kezébe kellett vennie a probléma kezelését, többek között a magyar tranzitzónákhoz hasonló zárt táborok létrehozásával, valamint egy Tunéziával tető alá hozott megállapodással, hogy ne engedjék át a migránsokat a Földközi-tengeren.