Bűnügy

Két halottja van a rotterdami lövöldözésnek

Egy fegyveres csütörtök délután előbb Rotterdam belvárosának egyik lakóházában nyitott tüzet, majd nem sokkal később a közeli kórház egyik oktatóterméből jelentettek fegyveres támadást. 2023.09.28 20:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két ember halt meg Rotterdamban a két helyszínen, egy magánházban és az Erasmus Egyetemi Klinikán elkövetett lövöldözésben - közölte az NL Times című angol nyelvű holland napilap rendőrségi információkra hivatkozva csütörtökön.



A rotterdami rendőrségnek az X közösségi oldalon közzétett tájékoztatása szerint egy fegyveres csütörtök délután előbb Rotterdam belvárosának egyik lakóházában nyitott tüzet, majd nemsokkal később a közeli kórház egyik oktatóterméből jelentettek fegyveres támadást.



Fred Westerbeke, a rotterdami kerületi rendőrkapitányság vezetője koraesti sajtótájékoztatóján elmondta: "a két rotterdami lövöldözés halálos áldozatokat követelt". Az áldozatok között van egy, a belvárosi magánházban elkövetett első lövöldözésben megsebesített 39 éves nő, akinek 14 éves lányát szintén lövés érte. Őt rendkívül súlyos állapotban kórházban ápolják. A másik, az egyetemi klinika oktatótermében halálosan megsebesített áldozat az egyetem 46 éves tanára volt - közölte.



A 32 éves elkövető a holland rendvédelmi szervek "harci típusú" ruházatát, valamint golyóálló mellényt, hátizsákot és fejhallgatót viselt. Az első lövöldözést követően felgyújtotta az áldozat házát, majd a rotterdami Erasmus Egyetemi Klinikára ment, ahol belépett egy tanterembe, és lelőtt egy 46 éves tanárt - tájékoztatott a rendőrkapitány.



Bejelentette továbbá, hogy a két fegyveres támadást ugyanaz a gyanúsított követte el. Nincs ok azt feltételezni, hogy két támadó lett volna - mondta. Közölte továbbá, hogy a gyanúsított az egyetem orvostanhallgatója. A férfit a kórház közelében fogták el, amelyet szintén felgyújtott.



"Úgy tűnik, az elfogott férfi egyelőre ismeretlen okból, egyedül cselekedett. Szándékát azonban előre kitervelte, amit az is bizonyít, hogy a lövöldözés két helyszíne legalább másfél kilométerre van egymástól" - tette hozzá a rendőrkapitány.



Hugo Hillenaar, Rotterdam főügyésze azt közölte, a gyanúsított ismert a bűnüldöző szervek előtt. 2021-ben állatkínzás miatt indítottak ellene eljárást, és el is ítélték. Egyelőre nem világos, hogy a tanár és a diák ismerte-e egymást, és ha igen, milyen minőségben álltak kapcsolatban - tette hozzá.