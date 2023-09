Konfliktus

Tajvan bemutatta első saját fejlesztésű tengeralattjáróját

Tajvan csütörtökön bemutatta első saját, hazai fejlesztésű tengeralattjáróját. Caj Ing-ven tajvani elnök még 2016-os hivatalba lépésekor kezdeményezte a nagyszabású programot, és csütörtökön a déli Kaohsziung városában mutatta be az első tengeralattjárót, amelyet később még nyolc követ. A program több ország szakértelmének és technológiájának segítségével valósult meg.



"A múltban egy hazai fejlesztésű tengeralattjáró lehetetlen feladatnak számított. Ma azonban egy, az országunk népe által tervezett és gyártott tengeralattjáró áll a szemünk előtt" - mondta Caj, hozzátéve, hogy fontos szerepet fog játszani a haditengerészet "aszimmetrikus hadviselési" képességeinek megerősítésében.



"Még ha vannak is kockázatok, és bármennyi kihívás is legyen, Tajvannak meg kell tennie ezt a lépést, és lehetővé kell tennie, hogy az önállósult nemzetvédelmi politika növekedjen és virágozzon a földünkön" - mondta Caj a Narvál névre keresztelt hajó előtt állva.



Huang Su-kuan tengernagy, Caj biztonsági tanácsadója és a program vezetője hangoztatta, hogy az összesen 10 tengeralattjáróból álló flotta - benne két holland gyártású tengeralattjáróval, amelyeket még a 80-as években állítottak hadrendbe - megnehezíti majd a kínai haditengerészet számára az erődemonstrációt a Csendes-óceánon.



"Amennyiben fel tudjuk építeni ezt a harci képességet, nem hiszem, hogy elveszítenénk egy háborút" - mondta a tengernagy.



Huang szerint az első, 1,54 milliárd dollár (562 milliárd forint) értékű tengeralattjáró az amerikai Lockheed Martin hadiipari vállalat gyártotta harcászati rendszert használja, és MK-48-as típusú, nehézsúlyú torpedókkal szerelik fel. A tengeralattjáró már a jövő hónapban megkezdi a tengeri próbaüzemet, és 2024 végén áll majd hadrendbe a tajvani haditengerészet kötelékében.



Szerinte a tengeralattjárók segíthetnek fenntartani a sziget létfontosságú útvonalait a Csendes-óceán felé azáltal, hogy biztosítják az ellátást a Tajvan keleti partvidéke mentén található kikötőkből egy esetleges konfliktus esetén.