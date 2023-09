Hatalmas robbanás rázta meg a közép-ázsiai fővárost - videók

Robbanás és tűz teljesen elpusztított egy raktárépületet Üzbegisztán fővárosában, Taskentben csütörtökön kora reggel a helyi média beszámolói és a helyszínről készült drámai videók szerint.



Tűzoltók küzdöttek a hatalmas tűzzel, amely csütörtök reggel elborította az ipari övezetet nem messze az Iszlam Karimov nemzetközi repülőtértől Taskentben. Az első robbanás állítólag egy vámraktárat rázott meg, de a hatóságok még nem erősítették meg az incidens pontos okát.



Azonnali jelentések nem érkeztek áldozatokról, de több mentőautó is a helyszínre érkezett. A katasztrófavédelmi szolgálatok közölték, hogy legalább 16 tűzoltót vetettek be a tűz megfékezésére.



A robbanás üvegeket tört össze és épületeket rongált meg a raktárépület széles körzetében, és a jelentések szerint az egész várost felébresztette.

Now there is a strong fire in the Tashkent customs warehouse, there is now an ambulance, firefighters, and police.

The whole city is awake.

The whole city is awake. #Tashkent #SARCOP #Uzbekistan https://t.co/2zYPv7xUmw pic.twitter.com/fasS9xI9LF