Elképesztő sztori

A BBC állatszakértője kisállatokat erőszakolt meg, kutyákat kínzott

Egy elismert brit krokodilszakértő és a BBC filmproducere, Adam Britton bűnösnek vallotta magát több mint 50 vádpontban, amelyek állatok és gyerekek elleni szexuális visszaélésekkel kapcsolatosak Ausztráliában. A zoológus állítólag kutyák tucatjait kínozta és ölte meg, köztük kiskutyákat erőszakolt meg, mielőtt a bűncselekményekről készült videókat megosztotta a közösségi médiában.



Az 51 éves Britton hétfőn az ausztráliai Északi Terület legfelsőbb bíróságán jelentette be bűnösségét, elismerve, hogy videóra vette, amint a birtokán lévő, saját maga által "kínzókamrának" nevezett helyiségben kegyetlenül bántalmazza az állatokat - legtöbbjüket halálra.



Az ügyészek szerint a filmkészítő - aki a BBC, a National Geographic és más nagy csatornák számára készített produkciókban dolgozott - legalább 2014-ig visszamenőleg "szadista szexuális érdeklődést" mutatott az állatok iránt, és azt állította, hogy csak az elmúlt 18 hónapban mintegy 42 kutyát bántalmazott, sokukat szexuálisan.



Michael Grant főbíró arra figyelmeztetett, hogy az ügy részletei rendkívül szemléletesek, sőt azt mondta, hogy traumatizálhatják az érdeklődőket.



"A bizonyítékok olyan anyagot tartalmaznak, amelyet csak groteszk és perverz kegyetlenkedésként lehet leírni, amely szembesítő és megrázó, és amely értékelésem szerint alkalmas arra, hogy idegsokkot okozzon" - mondta a bíró.



Az állatkínzással kapcsolatos 37 vádpont és tíz másik, állatokkal szembeni szexuális visszaéléssel kapcsolatos vádpont mellett Britton bűnösnek vallotta magát négy, gyermekbántalmazással kapcsolatos anyagokhoz való hozzáférés és azok továbbítása miatti vádpontban is, mivel állítólag 15 tiltott fájlt birtokolt a számítógépén.



Britton állítólag online piactereket és fórumokat használt az állatok beszerzésére, amelyek közül sok olyan embertől származott, aki háziállatainak szállást keresett, amíg ők elutaztak. Megpróbált bizalmat és "kapcsolatot" kiépíteni az állattulajdonosokkal, és "hamis történeteket" adott elő, amikor a szeretett állatokról kért tájékoztatást, néha még régi fényképeket is küldött, hogy azt sugallja, hogy még mindig élnek - állítja az ügyészség.



Britton házi készítésű kínzókamráját egy hajózási konténerben tartotta, és fel volt szerelve hang- és képrögzítő berendezésekkel, amelyekkel rögzítette szörnyű bűntetteit, és névtelenül megosztotta azokat az interneten.



Britton állítólag két Telegram-csatornát működtetett álnéven, és több mint 100 olyan témát hozott létre, amelyekben részletesen bemutatta "gyilkosságait" és az állatok megszerzésének módszereit a bírósági beadványok szerint.

Az Egyesült Királyságban született és nevelkedett krokodilszakértő a 2000-es évek elején költözött Ausztráliába, és sikeres mainstream karriert épített fel, sőt, a híres természetfilmes Sir David Attenborough-val közösen készített egy BBC-sorozatot. A következő tárgyalását december közepére tűzték ki, amikor várhatóan ítéletet hoznak.