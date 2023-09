Oroszország

Kreml: felelősségre kell vonni a kanadai parlamentbe meghívott ukrán SS-veteránt

Yaroslav Hunkát, a Waffen SS Galícia hadosztályának veteránját úgy mutatták be, mint "az ukrán függetlenség harcosát, aki az oroszok ellen harcolt a második világháborúban". 2023.09.27 20:40 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kanadai hatóságoknak kötelességük bíróság elé állítani vagy kiadni a náci Yaroslav Hunkát, akit meghívtak az ország parlamentjébe - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő szerdán újságíróknak.



"A kanadai hatóságok kötelesek átadni az igazságszolgáltatásnak ezt a bűnözőt, vagy kiadni azoknak, akik átadják őt az igazságszolgáltatásnak" - tette hozzá.



Azt mondta, a Kremlnek tudomása van arról, hogy Lengyelországban kezdeményezni fogják Hunka felelősségre vonását.



"Nyilvánvaló, hogy az ilyen bűncselekmények itt nem évülhetnek el" - tette hozzá.



Yaroslav Hunka, a Waffen SS Galícia hadosztályának veteránja a kanadai parlament alsóházának pénteki rendkívüli ülésére kapott meghívást, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látogatásával egy időben tartottak meg Ottawában. Az eseményen a karzaton ülő 98 éves férfit a jelenlévők ovációja közepette úgy mutatta be Anthony Rota házelnök, mint "az ukrán függetlenség harcosát, aki az oroszok ellen harcolt a második világháborúban". Rota a történtek miatt néhány nap múlva lemondott. A kormánypárti frakcióvezető, Karina Gould azt mondta: a házelnök a kormány vagy az ukrán küldöttség előzetes tájékoztatása nélkül hívta meg a parlament két házának együttes ülésére a nácik oldalán harcoló egykori ukrán katonát, akivel a házelnök hivatala szerint Rota fia lépett kapcsolatba. A hivatal azt is megerősítette, hogy egyetlen más pártot vagy frakciót sem tájékoztatott a meghívásról.



Peszkov szerint Zelenszkij azzal, hogy köszöntött egy fasisztát a kanadai parlamentben, ismét megerősítette, hogy "a kijevi rezsim" pártolja a náci ideológiát.



"Természetesen csak együttérezni tudunk azokkal, akik őrzik a fasizmus ellen harcoló ukrán veteránok, köztük Zelenszkij nagyapja emlékét" - jegyezte meg.



A Kreml szóvivője nemzetközi reakciót sürgetett arra, hogy Hunkát felállva megtapsolták az ottawai törvényhozásban. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerdai sajtótájékoztatóján azt mondta: a nyugati nagyhatalmak leleplezték magukat azzal, hogy szégyenletes módon London, Washington és Párizs nem ítélte el hivatalosan az Ottawában történteket.



Zaharova kijelentette: a kanadai hatóságoknak a "nácikkal való kacérkodása" és "szisztematikus ellenséges kirohanásai" elkerülhetetlenül kihatnak majd Ottawa és Moszkva kapcsolatára. Megítélése szerint a kétoldalú viszony már most is a legmélyebb válságban van. Ezért a kanadai vezetést tette felelőssé.



Nehezményezte, hogy a Waffen SS Galícia hadosztályának büntetőosztagosait Kanadában "bújtatták" a második világháború után, és hogy Ottawa finanszírozza és kiképzi "ideológiai örököseiket" a mai ukrán hadseregben.