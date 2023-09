Borzasztó

Tűz ütött ki egy iraki esküvőn, száznál is többen meghaltak - videók

Tűz ütött ki egy esküvői mulatságon az észak-iraki Ninive tartományban, legalább 114-en meghaltak, több mint 150-en megsérültek - jelentették be szerda reggel a helyi hatóságok.



A lángok a tartomány Hamdáníja nevű, Bagdadtól mintegy 300 kilométerre északnyugatra található, zömében keresztények lakta részében csaptak fel kedd éjjel.



Nadzsím el-Dzsubúri, Ninive kormányzója elmondta, egyelőre nem tudni a halálos áldozatok végleges számát, a sérültek közül többeket kórházban ápolnak.



Az egészségügyi minisztérium bejelentette, hogy több, orvosi felszerelést szállító teherautó indult a térségbe.



Az al-Dzsazíra hírtelevízió iraki tudósítója szerint a mulatságon mintegy ezren vettek részt.



A tűz okát egyelőre nem tudni, a Rudav kurd hírtelevízió azonban úgy tudja, vélhetően a mulatságon használt tűzijátékok miatt történt a tragédia. Az INA iraki hírügynökség a helyi polgári védelemre hivatkozva azt közölte, a mulatságnak helyet adó terem külső falait erősen gyúlékony burkolattal vonták be, hozzátéve, hogy ezt a fajta burkolatot éppen gyúlékonysága miatt tilos használni építkezéseknél.



Sajtóértesülések szerint az épület - melynek egy része beomlott - nem volt megfelelően ellátva vészkijáratokkal sem.



A rendezvények készült videófelvételeken látható, hogy a tűz az ifjú házasok tánca idején lobbant fel. Egyelőre nem tudni, hogy ők is az áldozatok között vannak-e. Mohamed asz-Szudáni miniszterelnök azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben.

