Oroszország

Elutasították Alekszej Navalnij fellebbezését

Az elsőfokú, általános hatáskörű fellebbviteli bíróság elutasította kedden Alekszej Navalnij ellenzéki politikus védelmének fellebbezését az ellene szélsőségesség ügyében meghozott ítélet ellen, amelynek értelmében 19 évi fegyházbüntetést kapott.



"Változtatás nélkül helyben hagyandó a moszkvai városi bíróság 2023. augusztus 4-i ítélete, fellebbviteli panasznak való elégtétel nélkül" - áll a határozatban.



A bíróság viszont annyit módosított Navalnij ítéletén, hogy az indoklásból törölte a "különösen veszélyes visszaeső" kitételt. Ennek a változtatásnak azonban nincs jogi következménye.



Az ügyvédek közölték, hogy a másodfokú ítélet figyelembevételével Navalnij most jogerőre emelkedett 19 éves büntetése 2038. december 2-án jár le.



A moszkvai városi bíróság augusztus 4-én meghozott ítélete szélsőséges csoport létrehozása, szélsőséges tevékenység finanszírozása, szélsőségességre való felbujtás, az állampolgárok jogait sértő nonprofit szervezet létrehozása, kiskorúak veszélyes cselekményekbe való bevonása és a nácizmus rehabilitálása címén marasztalta el Navalnijt. Az utolsó három vádpont miatti büntetés letöltése alól elévülés miatt az elítélt felmentést kapott.



A 47 éves vádlottra az ügyész eredetileg 20 évi szabadságvesztést kért. Az elítéltnek a büntetést a rá 2021-ben csalás és a bíróság megsértése miatt kiszabott kilencéves szabadságvesztéssel együtt kell letöltenie. Navalnij, aki videókapcsolaton keresztül vett részt a keddi tárgyaláson, az összes vádpontban ártatlannak vallotta magát. A tárgyaláson a sajtót csak az ítélethirdetésre engedték be.



Navalnij Vlagyimir Putyin orosz elnök politikájának bírálójaként vált ismertté. 2020 augusztusában, egy szibériai út során, nyugati laboratóriumok szerint idegméreggel támadást követtek el ellene. Külföldi gyógykezelése után, 2021 januárban visszatért Moszkvába, ahol letartóztatták, majd egy korábbi, felfüggesztett, csalás miatti szabadságvesztésének letöltésére ítélték, miután a hatóságok szerint megsértette a feltételes szabadlábra helyezés előírásait. Ezt követően újabb eljárások indultak ellene, egyebek között terrorizmus címén.



2021 júniusában bíróság tiltotta be Navalnij regionális irodáinak és korrupcióellenes alapítványának működését.