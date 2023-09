Erőszak

Botrányt és gyújtogatást váltott ki Lengyelországban a templomi melegorgia

A lengyelországi katolikus egyház ismét egy nagy botrányt emészt, amely során papok állítólag "meleg orgiát" tartottak egy történelmi templom területén, majd miközben elszabadultak az indulatok, megakadályozták az orvosokat egy felbérelt szexmunkás ellátásában, aki az incidens során összeesett.



Dabrowa Gornicza városában történt esetről először a Gazeta Wyborcza című napilap számolt be a múlt héten a helyi bűnüldöző szerveknél dolgozó forrásai beszámolója alapján, az eset feltehetően augusztusban történt.



A bulit a századfordulón épült neogótikus városi műemlék, az Angyalok Szent Máriája-bazilika plébánosa szervezte. Az összejövetel szervezőjét egy "Tomasz Z. atyaként" azonosították, aki a templomban lévő szolgálati lakásába hívta meg paptársait és a férfi prostituáltat - írta a lap.



A gyűlést "tisztán szexuális jellegűnek" írták le, ahol erekciót fokozó gyógyszerek is helyet kaptak. Egy bizonyos ponton "a helyzet kicsúszott az irányítás alól", majd a dzsigoló elvesztette az eszméletét, ami miatt a többiek mentőt hívtak.



Amikor a mentősök megérkeztek, a viselkedésük botrányosból potenciálisan bűnössé vált, mivel a papok állítólag nem voltak hajlandóak beengedni a mentőcsapatot. A mentők a rendőrséget hívták segítségül, mivel úgy vélték, hogy a beteg élete veszélyben lehet.



Az orvosi segítségnyújtás akadályozása ilyen esetben akár három évig terjedő börtönbüntetést is vonhat maga után - mondta a Wyborcza Wyborczának a kerületi ügyészség szóvivője.



A tudósításokra reagálva a Sosnowieci Egyházmegye vizsgálatot indított a "parókia orgiája" ügyében, ahogy a lengyel média a botrányt nevezte. A Kúria később közölte, hogy megállapításai "eddig eltérnek az egyes médiumok által közölt információktól", anélkül, hogy részletezte volna az állítólagos eltéréseket.



A Grzegorz Kaszak püspök által írt bocsánatkérő levelet a múlt vasárnapi szentmisén olvasták fel az egyházmegye valamennyi templomában a gyülekezeteknek. Kaszak megfogadta, hogy "nem lesz beleegyezés az erkölcsi rosszba".



A kegyvesztett pap elöljárói pénteken közölték, hogy megfosztották minden egyházi funkciójától, és megtagadtak minden kapcsolatot a sajtóval.



A botrány közepette csütörtökön egy gyújtogató felgyújtotta a templom ajtaját. A tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat, a rendőrség pedig őrizetbe vette a gyanúsítottat, akit egy 38 éves helyi városi lakosként azonosítottak.