Robbanás egy karabahi üzemanyagtárolónál, több mint kétszázan megsérültek - sokkoló videó

Több mint kétszázan sérültek meg Hegyi-Karabahban egy üzemanyagtározónál történt robbanásban - közölte hétfőn az örmény 24News hírportál az örmények lakta régió ombudsmanjára hivatkozva.



A halálos áldozatok pontos számát egyelőre nem tudni.



Gegam Sztepanján szerint a sérültek nagy része súlyos állapotban van és át kell őket szállítani légi úton máshova, mert helyben nincs lehetőség ennyi ember megfelelő ellátására.



A robbanás helyi idő szerint este nyolc órakor az Aszkeran-Sztyepanakert útvonal mentén történt. A tározónál azért voltak sokan, mert a térség kilenc hónapja blokád alatt állt és súlyos üzemanyaghiány alakult ki. Most viszont helyi örmények ezrei próbálják elhagyni a hegyvidéki régiót Örményország felé, miután az azerbajdzsáni hadsereg egy gyors hadművelettel fegyverletételre kényszerítette a szakadár térség fegyvereseit a múlt héten.

BREAKING - Petrol depot explodes just outside of Stepanakert, Nagorno Karabakh, in the Haykazov area, amid locals queuing to fill up, unconfirmed reports of tens of casualties, killed and injured. No confirmation on numbers.



