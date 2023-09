Külföld

Sok londoni rendőr visszaadta fegyverviselési engedélyét, miután vádat emeltek egy kollégájuk ellen

Tucatjával adják vissza fegyverviselési engedélyüket a londoni rendőrség fegyveres testületének tagjai, miután gyilkosság címén vádat emeltek egyik kollégájuk ellen. A brit belügyminisztérium hétfőn arra kérte a védelmi tárcát, hogy szükség esetén a hadsereg segítsen a fegyveres rendőri feladatok ellátásában.



Az ügy előzménye, hogy a Scotland Yard egyik fegyveres rendőre tavaly szeptemberben agyonlőtt egy fiatal férfit, aki a rendőrség gyanúja szerint nem sokkal korábban részese lehetett egy közelebbről nem részletezett fegyveres incidensnek.



A rendőrségi akció idején azonban a 24 éves Chris Kaba nem viselt fegyvert, és a halálos lövést leadó rendőr ellen az ügyészség a múlt héten vádat emelt gyilkosság gyanújával.



A vádemelés hatalmas felháborodást keltett a londoni rendőrség 2600 fős - mindenekelőtt terrorelhárítási feladatokat ellátó - fegyveres testületének tagjai között. Hétfői adatok szerint eddig száznál többen léptek vissza a fegyveres szolgálattól, leadva fegyverüket és fegyverviselési engedélyüket.



A brit rendőrök nagy többsége a hagyományoknak megfelelően jelenleg is tűzfegyverek nélkül látja el szolgálatát, a Scotland Yard fegyveres osztagába önkéntesen lehet jelentkezni.



A brit védelmi minisztérium hétfőn bejelentette: felkérést kapott a belügyminisztériumtól arra, hogy a hadsereg szükség esetén kapcsolódjon be a terrorizmus elleni rendőrségi feladatok ellátásába.



A Scotland Yard hangsúlyozta ugyanakkor hétfői tájékoztatásában, hogy a fegyveres erői nem vesznek részt rendőrségi rutintevékenységekben, és részvételük mindössze olyan "készenléti opció", amelyet csak meghatározott körülmények között alkalmaznának, olyan esetekben, amikor megfelelő rendőrségi válaszintézkedésekre nincs lehetőség.



A londoni rendőrség közleménye szerint a fegyveres erők tagjai "korlátozott számban" már támogatják a fegyveres rendőri osztagok munkáját.



A tájékoztatás valótlannak nevezi azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a Scotland Yard fegyveres testületének összes tagja visszalépett volna a fegyveres szolgálattól.



A közlemény szerint ugyanakkor sokan közülük aggódnak amiatt, hogy a vádemelés hogyan érinti személyesen őket, illetve kollégáikat és családjukat, és tartanak attól is, hogy az ügy változást jelezhet a legnehezebb körülmények között általuk meghozott döntések jogi megítélésében.



Sir Mark Rowley, a Scotland Yard főparancsnoka Suella Braverman belügyminiszterhez intézett hétfői nyílt levelében a fegyveres rendőrök jogi védelmének megerősítését sürgette.