Bűnügy

Kábítószer-kereskedőkkel összejátszó vámtiszteket bocsátottak el Hollandiában

Elbocsátottak Hollandiában tíz vámtisztet, aki együttműködött a hollandiai kikötőkben tevékenykedő kábítószer-kereskedőkkel - tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál hétfőn Nanette van Schelven holland vámhivatali igazgatót idézve.



A vámtiszteket 2019-ben kezdték megfigyelni, majd a négy évig tartó nyomozás megerősítette, hogy a gyanúsítottak gyakran anyagi ellenszolgáltatásokért cserébe segítették a nemzetközi viszonylatban tevékenykedő drogkereskedőket.



A holland vámhatóság elbocsátott tisztségviselői mellett további három, a rotterdami és a vlissingeni kikötőkben szolgálatot teljesítő tisztet is felfüggesztettek, ők jelenleg tárgyalásra várnak. Az ügyeik részleteit nem hozták nyilvánosságra - írták.



A vámhivatali igazgató azt mondta: a kokainmaffia óriási nyomást gyakorol a hivatal alkalmazottaira. A szervezett bűnözés a szolgálat minden szintjét célozza. Még az irodai személyzet sem mentesül az alvilági ajánlatoktól, mivel ők is értékes információk birtokában lehetnek - közölte.



Elmondta továbbá, hogy a bűnözői csoportok legkülönbözőbb beszervezési technikái mellett egyes vámtiszteket zsarolással vagy más eszközökkel kényszerítenek együttműködésre. Egy vámos letartóztatása összejátszás vádjával azonban mély nyomot hagy a munkatársakban - emelte ki.



Van Schelven beszámolt arról is, hogy a holland vámhatóság partnerkapcsolatokat létesített Belgiummal, Ecuadorral és Brazíliával. Az együttműködések révén hatékonyabbá vált a Hollandián keresztül Európába szánt kokainszállítmányok elfogása már a tengeren túl. "Sokkal jobb" leállítani a szállítmányokat már azelőtt, hogy elérnék a holland kikötőket - tette hozzá a holland vámhivatal igazgatója.



A hatóságok sokszor nehezen tudnak fellépni a visszaélésekkel szemben, mert a drogmaffia sokféle és határokon átnyúló tevékenységet folytat, a kikötőkben konténerek millióinak tranzitja zajlik, és a hajózásban rendkívül sok embert foglalkoztatnak.



A hollandiai Rotterdam és Vlissingen kikötői a kokainkereskedelem európai központjának számítanak. A nemzetközi kikötőkben a hatóságok rendszeresen fedeznek fel drogszállítmányokat, a legtöbb esetben a konténerek banánrakománya közé rejtve.