Életmód

Tudta, hogy a legmagasabb nyomornegyed Venezuelában van, és 3000 embernek ad otthont?

Dávid tornya, a venezuelai felhőkarcoló egykor szálloda és luxusapartmanház volt. A 45 emeletes épület ma a világ legmagasabb nyomornegyedének számít. 2023.09.24 20:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ez a hatalmas felhőkarcoló jelenleg 3000 embernek ad otthont, akiknek nincs hol lakniuk. Az adatok szerint a felhőkarcoló építése 1990-ben kezdődött azzal a szándékkal, hogy a város pénzügyi negyedének központjaként szolgáljon.



Az épület fő beruházója 1993-ban meghalt. Ezt követően az épületet a kormány vette át. Az építkezést azonban nem fejezték be.



Az épületegyüttes hat épülete a befejezetlen építkezés miatt alapvető közművek nélkül maradt. A felvonók, az áram, a folyóvíz, az erkélykorlátok, az ablakok és a falak a kényelmi berendezések közé tartoznak.



Hugo Chávez, Venezuela akkori elnöke 1998-ban arra bátorította az alacsonyabb gazdasági rétegekből származó polgárokat, hogy vegyék birtokba az elhagyatott épületet, és tekintsék sajátjuknak. Az emberek elkezdtek beköltözni a Dávid-toronyba, és 2007-re jelentős számú ember élt Venezuela harmadik legnagyobb tornyában.



Chávez portréját akasztották a falakra, és áramot szereltek fel az emeleteken lévő 50 lakásba. Átvették a tetőn lévő helikopterleszállópályát is, és vizet vezettek a 22. emeletre. A lakók olyan infrastruktúrát is kiépítettek, mint üzletek, őrök és elektromos kapuk.



El Nino, a bandakirály korábban a 3000 lakó felett uralkodott. Gyerekeket toborzott, hogy kenőpénzt zsaroljanak ki az idelátogató újságíróktól, és minden emeletre küldött egy menedzsert. Uralkodásának első napjaiban Nino arról volt ismert, hogy lemészárolta ellenfeleit, és a torony tetejéről dobálta le őket.



Az ott lakókat a kormány 2014-ben kilakoltatta, és több mint 20 kilométerre lévő, állami építésű házakba költöztette őket. A venezuelai főváros, Caracas minisztere, Ernesto Villegas azt nyilatkozta, hogy a kilakoltatást azért rendelték el, mert a létesítmény tisztátalan jogi állású és nem biztonságos.



A miniszter azt is elmondta a médiának, hogy az ott élő gyerekek meghaltak.



Venezuela az elmúlt években jelentős nyomornegyed-problémákkal küzdött, ami a gazdasági, politikai és társadalmi kihívások összetett sorát tükrözi. Az ország nyomornegyedeit, amelyeket gyakran "barrióként" vagy "ranchóként" emlegetnek, az informális települések, a nem megfelelő lakhatás, az alapvető szolgáltatások hiánya és a nagyfokú szegénység jellemzi.



Venezuelában súlyos hiány van megfizethető lakásokból, ami az informális települések elszaporodásához vezet. Sok egyén és család kénytelen rögtönzött otthonokat építeni a nyomornegyedekben, ahol gyakran nincs megfelelő infrastruktúra és alapvető szolgáltatások.