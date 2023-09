Ukrajnai háború

Ukrán tisztségviselő: több civil megsérült a Herszont ért orosz támadásokban

Az orosz csapatok megpróbálták visszaszerezni elvesztett állásaikat Donyeck megyében Kliscsijivka és Avgyijivka településeknél, de nem jártak sikerrel.

Legalább hat ember megsérült a dél-ukrajnai megyeszékhely, Herszon elleni orosz támadások következtében vasárnap - közölte Roman Mrocsko, a herszoni katonai adminisztráció vezetője a Telegramon.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál hozzátette, hogy a helyi hatóságok korábbi közlései szerint délután az orosz erők tüzérségi támadást hajtottak végre Herszon ellen, ezt követően pedig két orosz bomba találta el a várost.



Az ukrán vezérkar esti helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az orosz csapatok megpróbálták visszaszerezni elvesztett állásaikat Donyeck megyében Kliscsijivka és Avgyijivka településeknél, de nem jártak sikerrel. A jelentés szerint a nap folyamán 24 katonai összecsapásra került sor az ukrán és az orosz erők között. Az orosz hadsereg egy rakéta- és 44 légicsapást hajtott végre, valamint 52-szer nyitottak tüzet az ukrán csapatok állásaira és lakott területekre. Az ukrán légierő eközben nyolc csapást mért orosz katonai összpontosulásokra, a rakétaegységek pedig eltaláltak két orosz légelhárító rakétarendszert, négy tüzérségi fegyvert és egy lőszerraktárat.



Az orosz támadások következtében civilek vesztették életüket, illetve sérültek meg, lakásokban és más polgári infrastruktúrában keletkeztek károk - írta a vezérkar, az áldozatok számát azonban nem közölte. Hozzátette, hogy a műveleti helyzet Ukrajna keleti és déli részén továbbra is súlyos.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap a Telegramon tett közzé üzenetet abból az alkalomból, hogy 17 ukrán településnek esett a mostani hétvégére az alapításának napja, köztük vannak - mint fogalmazott - szabad és ideiglenesen megszállt városok is, mint például a Donyeck megyei Mariupol és a zaporizzsjai régióban lévő Melitopol. Az államfő biztosított afelől, hogy mindkét említett várost felszabadítja az ukrán hadsereg.



"Minden ember és minden város fontos nekünk. Ukrajna és Oroszország határa nemcsak a politikai térképen megrajzolt, abszolút egyértelmű államhatár, hanem az emberek lelkében is. Az ukránok nem rombolnak, hanem helyreállítanak. Nem elfoglalnak, hanem felszabadítanak. Nem a másét veszik el, hanem visszaszerzik azt, ami az övék" - szögezte le Zelenszkij.