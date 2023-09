Erőszak

Orvtámadás ért egy koszovói rendőrjárőrt

Ismeretlen tettesek támadtak meg egy koszovói rendőrjárőrt vasárnapra virradóra, a tűzpárbaj még délután is tartott. Egy rendőr meghalt, egy megsebesült, és egy támadó is meghalt - közölte a pristinai belügyminisztérium.



A tájékoztatás szerint a rendőrök az éjszaka folyamán észlelték, hogy két, rendszámtábla nélküli teherautó elzárta a forgalmat a koszovói Mitrovicához közeli Bajske hídján. Amikor a rendőrök intézkedni akartak, rájuk lőttek, a tűzharcban pedig két rendőr megsebesült, egyikük belehalt sérüléseibe.



Albin Kurti koszovói miniszterelnök és Vjosa Osmani koszovói elnök szerb bűnbandákat gyanúsít a támadás végrehajtásával. Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök este tart sajtótájékoztatót a fejleményekről. Vladimir Orlic szerb házelnök viszont már kijelentette: az albán fél gondolkodás és bizonyítékok nélkül Szerbiát teszi felelőssé a támadásért, holott az ilyen incidensek megtörténte inkább Albin Kurtinak kedveznek.



A koszovói rendőrség tájékoztatása szerint a tűzpárbaj még mindig zajlik, a maszkos támadók komoly fegyverzettel rendelkeznek. Legalább harminc képzett harcosról van szó - közölték. A közlemény szerint Bajske ortodox kolostorában éppen újvidéki zarándokok tartózkodnak, akik a lövöldözés miatt nem tudják elhagyni a kolostor területét. A támadó álarcos csoport néhány tagja páncélozott járművel még a kolostor udvarába is behajtott, a hívőket azonban nem bántotta.



A Leposavic és Mitrovica közötti utat lezárták, időnként továbbra is lövéseket lehet hallani a főút irányából. A közeli koszovói-szerb határátkelőket szintén lezárták.



A Szerbia és Koszovó közötti feszültség az utóbbi hónapokban kiéleződött. Koszovóban zavargások törtek ki május végén, amikor a helyi szerbek által bojkottált áprilisi helyhatósági választások után a többségében szerbek lakta térségben az ott leadott albán szavazatok alapján mindössze 3,5 százalékos részvételi arány mellett megválasztott albán polgármesterek el akarták foglalni hivatalukat. A helyi szerbek koszovói rendőrökre és a NATO irányítása alatt álló békefenntartó haderőnek, a KFOR-nak a katonáira támadtak.



Az 1,8 milliós Koszovó északi részén, tömbben mintegy 50 ezer szerb él.



Koszovó 2008-ban egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, amit Belgrád azóta sem hajlandó elismerni, és továbbra is saját, déli tartományának tartja a többségében albánok lakta területet.