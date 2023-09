Háború

Újabb amerikai F-16-os harci repülők érkeztek Romániába

Az Egyesült Államok Európában állomásozó légierejének további négy F-16-os harci repülőgépe és egy újabb, száztagú különítménye érkezett pénteken Romániába. 2023.09.24 05:54 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikai repülőgépek a fővárost a Fekete-tengerrel összekötő közlekedési folyosó Duna-hídja mellett található Borcea légitámaszpontra érkeztek, ahol - a román hatóságok korábbi bejelentése szerint - a NATO, valamint az ukrán hadsereg F-16-osokon repülő pilótái számára alakítottak ki kiképzőközpontot - tudatta a román védelmi minisztérium.



A MAPN szerint az amerikai harci gépek a kiképzést is segítik, valamint a román F-16 Falcon harci gépekkel közösen teljesítenek majd járőrszolgálatot a román légtérben, hozzájárulva a reakció- és elrettentőképesség növeléséhez.



Az újabb amerikai F-16-osok Romániába vezénylésére Antony Blinken amerikai külügyminiszter két hete tett ígéretet román hivatali kollégájának, Luminita Odobescunak, miután az ukrán folyami kikötők elleni orosz légitámadások során több alkalommal is - feltehetően az ukrán légvédelem által eltalált - orosz drónok darabjai csapódtak be a NATO-tagállam Románia területén.



A román vezetők háborús bűncselekményeknek minősítették és elítélték Oroszországnak az ukrán lakosság, valamint az ukrán gabonaexportban jelentős szerepet játszó dunai kikötők elleni támadásait, és Románia határozott tiltakozását fejezték ki a külügyminisztériumba berendelt orosz nagykövetnek a román légtér ismételt megsértése miatt.



Az ügyben Klaus Iohannis román államfő Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral is konzultált, aki arról biztosította őt, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete és a szövetségesek teljes mértékben Románia mellett állnak. Stoltenberg ugyanakkor üdvözölte az Egyesült Államok azon döntését, hogy a NATO légügyi politikájának részeként több F-16-os repülőgépet telepít Romániába.