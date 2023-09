Illegális bevándorlás

Lampedusán és az olasz-francia határnál létesítik az első zárt táborokat az illegális bevándorlók visszatartására

Az olaszországi tartományokban a prefektusok feladata lesz egy hónapon belül kijelölni az illegális bevándorlók visszatartására szánt zárt táborok helyszínét - jelentette be Matteo Piantedosi belügyminiszter Bolognában pénteken, megerősítve, hogy a tervezett táborokat a nagyvárosoktól távol alakítják ki.



Matteo Piantedosi az ellenzéki vezetésű Emilia-Romagna tartomány polgármestereivel egyeztetett a migrációs helyzetről. Az északi Lombardia és Veneto régió mögött Emilia-Romagna a harmadik, mely év eleje óta a legtöbb embert átvette azok közül, akik a dél-olaszországi partokon kötöttek ki.



A belügyminiszter azoknak a táboroknak a megépítéséről beszélt, melyekről a római kormány hétfőn határozott: tartományonként egy-egy úgynevezett kiutasítási központot hoznak létre az illegális bevándorlók visszatartására, amíg, kiutasításukat követően, el nem szállítják őket az országból.



Korábban Matteo Piantedosi úgy nyilatkozott, az első tábort az olasz-francia határváros Ventimiglia térségében létesíthetik. Az illegális bevándorlók elhelyezésének megoldását a város polgármestere, Flavio Di Muro is sürgette, hangoztatva, hogy a határnál ismét naponta több százan várakoznak, ami biztonsági és ellátási problémát is okoz.



Ezzel egy időben már megkezdődött egy új tábor kialakítása Lampedusa szigetén, és ez ellen a helyiek szombatra megmozdulást hirdettek. Nem akarnak még egy tábort - hangoztatták -, miután a jelenlegi, négyszáz fős központban is több ezren szoktak szorongani, még egy táborral a sziget tényleg teljesen megtelne bevándorlókkal.



Nicola Molteni belügyi államtitkár kijelentette: szükség van ellenőrzött, zárt táborokra a veszélyes, bűncselekményért elítélt emberek elkülönítésére. A jelenlegi migrációs helyzetet rendkívülinek és sürgetőnek nevezte. "Tunézia gazdasági, társadalmi és pénzügyi csőd szélén áll. Olaszországot pedig az európai intézmények magára hagyták. Van, aki még mindig nem értette meg, hogy aki Lampedusán köt ki, Európába érkezik meg" - mondta Nicola Molteni.



A római miniszterelnöki hivatal meglepetését fejezte ki egy hírügynökségi jelentés miatt, miszerint a berlini külügyminisztérium szóvivője finanszírozást ígért nem kormányzati szervezetek (NGO) számára a migránsok tengeri mentése és olasz területén való ellátása érdekében. Az olasz kormány közleményben hangsúlyozta, hogy tisztázásra szorul a Földközi-tengeren tevékenykedő civil szervezetek munkája, valamint annak megválaszolása, hogy a külföldi finanszírozású szervezetek szállította migránsokat miért Olaszországnak kell befogadnia.