Illegális bevándorlás

Az Európa Tanács a kitoloncolások megszüntetésére szólította fel Magyarországot

Noha az illetékes magyar hatóságok értesítették a szervezetet a menekültügyi rendszer reformjának megkezdéséről, konkrét intézkedésekről nem érkezett információ. 2023.09.23 07:10 MTI

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága aggodalmát fejezte ki a magyar területen jogellenesen tartózkodó menedékjogot kérelmezők visszaküldését a határkerítés külső, szerbiai oldalára, és felszólította Magyarországot, hogy nyújtson be cselekvési tervet az intézkedés felszámolására - tájékoztatott a strasbourgi székhelyű, 46 tagot számláló Európa Tanács pénteken.



A strasbourgi közlemény szerint a miniszteri bizottság felülvizsgálta az Európa Tanács felügyelete alatt működő Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) a menekültügyi szabályozás megsértésével kapcsolatos ítéleteinek végrehajtását, és súlyos aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy noha az illetékes magyar hatóságok értesítették a szervezetet a menekültügyi rendszer reformjának megkezdéséről, konkrét intézkedésekről nem érkezett információ.



A miniszteri bizottság azt kérte a magyar hatóságoktól, fokozzák erőfeszítéseiket a menekültügyi rendszer reformjának elfogadása érdekében, hogy hatékony hozzáférést biztosíthassanak a jogszerű beutazáshoz és a határ menti menekültügyi eljárásokhoz, összhangban Magyarország nemzetközi kötelezettségeivel. A hatóságokat felkérték továbbá arra, határozzák meg a jogalkotási folyamat ütemtervét, nyújtsanak be jogalkotási javaslatot, és adjanak tájékoztatást a jogalkotási folyamat minden lényeges fejleményéről.



A miniszteri bizottság arra is felszólította a magyar hatóságokat, hogy haladéktalanul szüntessék meg azt az intézkedést, amely szerint az államhatárról menedékkérőket küldenek vissza Szerbiába anélkül, hogy "azonosították vagy megvizsgálták volna egyéni helyzetüket".



Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága megismételte azon felhívását is, hogy Magyarország vezessen be hatékony jogorvoslatot azok számára, akiknek állítása szerint a kiutasítások "kollektív jellegűek", lehetőséget biztosítva számukra a kiutasítási határozat megtámadására független és pártatlan bíróság előtt.



Amennyiben Magyarország nem ér el kézzelfogható előrelépést jövő év szeptemberéig, az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága további lépést tehet annak biztosítására, hogy az ország eleget tegyen a Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéleteiből fakadó kötelezettségeinek betartására - tették hozzá.